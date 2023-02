Do Turecka prišli prvé záchranné tímy z USA

Washington 8. februára (TASR) - Prvé záchranné tímy zo Spojených štátov dorazili v stredu do Turecka, ktoré v pondelok spoločne so susednou Sýriou postihlo ničivé zemetrasenie, oznámilo americké ministerstvo obrany vo Washingtone. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Dva pátracie a záchranné tímy z USA pristáli na základni vzdušných síl v Incirliku na juhu Turecka a už čoskoro budú môcť začať s prácou v teréne, potvrdil hovorca Pentagónu Pat Ryder.



Už v priebehu utorka začali lietadlá amerických ozbrojených síl z leteckej základne v Incirliku s transportom prvých záchranárov do zemetrasením najhoršie postihnutých oblastí krajiny.



Ničivé zemetrasenie s magnitúdou 7,8, ktoré v pondelok postihlo oblasť turecko-sýrskeho pohraničia, si podľa najnovších údajov vyžiadalo už viac než 11.700 obetí na životoch, pripomína DPA.