Do Turecka sa má vrátiť 36 aktivistov z flotily
Autor TASR
Ankara 4. októbra (TASR) - Do Turecka sa v sobotu letecky vráti 36 tureckých občanov, ktorí boli súčasťou propalestínskej flotily Global Sumud, ktorých zadržali izraelské námorné sily, keď sa usilovali prelomiť blokádu Pásma Gazy zo strany Izraela, oznámil hovorca ministerstva zahraničných vecí Öncü Keceli. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Očakávame, že 36 našich občanov z plavidiel flotily Global Sumud zadržaných izraelskými silami v medzinárodných vodách sa v sobotu poobede vráti do vlasti špeciálnym letom,“ napísal hovorca rezortu diplomacie na sieti X. Dodal, že presný počet navrátilcov ešte nie je upresnený.
Naďalej podľa neho prebiehajú snahy o dokončenie procedúr pre zostávajúcich tureckých občanov, aby sa čo najskôr mohli vrátiť. Na palube lietadla budú podľa plánu aj občania Spojených štátov, Spojených arabských emirátov, Alžírska, Maroka, Talianska, Kuvajtu, Líbye, Malajzie, Mauritánie, Švajčiarska, Tuniska a Jordánska.
Izraelské vojenské námorníctvo začalo postupne zastavovať plavidlá flotily v noci na štvrtok. Na palube jednej z lodí s názvom Hio sa podľa webstránky flotily nachádzal aj Slovák Peter Švestka. Aktivistov zadržali a budú ich deportovať späť do krajín pôvodu.
Turecko, ktoré je ostrým kritikom vojny Izraela v Pásme Gazy, odsúdilo zadržanie flotily ako „teroristický čin“. Po tom, čo izraelské sily zadržali tureckých občanov flotily Turecko uvidelo, že začalo s vyšetrovaním tohto kroku.
Aktivisti chceli do Pásma Gazy doviesť humanitárnu pomoc. Na tomto území už takmer dva roky prebieha vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorá si vyžiadala už vyše 67.000 obetí. Okrem toho v meste Gaza vyhlásili hladomor a Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v septembri uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v Pásme Gazy genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov.
