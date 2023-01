Do týždňa štrajkov v Maďarsku sa doposiaľ zapojilo 10.000 učiteľov

Budapešť 27. januára (TASR) - Celoštátny týždeň štrajkov učiteľov, ktorý sa v Maďarsku začal v pondelok a má vyvrcholiť v utorok 31. januára, pokračoval aj v piatok. Členka republikovej rady Demokratického odborového zväzu pedagógov (PDSZ) Erzsébet Nagyová pre server magyarnarancs.hu uviedla, že do štrajku sa doposiaľ zapojilo zhruba 10.000 učiteľov, informuje spravodajca TASR.



Nagyová zdôraznila, že dnes už všetci občania Maďarska vedia o vážnych problémoch tamojšieho školstva. Z tohto pohľadu označila sériu protestov, ktorá sa začala pred rokom, za úspešnú. Pripomenula tiež, že vláda spočiatku odmietala tvrdenie, že sféra verejného vzdelávania v Maďarsku má problémy pre nedostatok učiteľov a nízke mzdy.



"Zdá sa, že mnohí učitelia plánujú na 31. januára dlhší štrajk," konštatovala Nagyová.



Postoje pedagogických odborárov a maďarskej vlády sa nezblížili ani na štvrtkovom rokovaní v Budapešti. Schôdzku inicioval štátny tajomník rezortu vnútra zodpovedný za verejné vzdelávanie Zoltán Maruzsa.



Odborári podľa PDSZ na schôdzke nedostali odpoveď ani na požiadavku upraviť nevýhodné pravidlá štrajku a zrušiť ďalšie nariadenie postihujúce pedagógov, ktorí prejavia občiansku neposlušnosť. V tejto záležitosti sa PDSZ obráti na ústavný súd, dodala Nagyová.



Vláda vo štvrtok avizovala, že podmienky úpravy miezd učiteľov mieni zakomponovať do nového právneho poriadku. Učitelia sa podľa podpredsedu Odborového zväzu pedagógov (PSZ) Tamása Totyika obávajú, že návrh kabinetu povedie k tomu, že podobne, ako ich kolegovia v odbornom vzdelávaní, aj pedagógovia vo verejnom školstve stratia štatút štátneho zamestnanca.



Týždňová séria protestov vyvrcholí Dňom solidarity 31. januára. Na deň výročia vlaňajšieho výstražného štrajku PDSZ pozýva odbory, občianske organizácie i občanov. K dvojhodinovému výstražnému štrajku sa na budúci pondelok pripoja aj zamestnanci učňovských škôl.



Viacerí pedagógovia, ktorí sa zapojili do vlaňajšej série učiteľských protestov formou občianskej neposlušnosti, boli prepustení alebo podali výpovede.



Séria celoštátnych protestov pedagógov sa začala vlani v januári. Plat učiteľov v Maďarsku dosahoval minulý rok 60 percent priemeru platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Na Slovensku je to 70 percent a v Rakúsku 85 percent.