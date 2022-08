Do ukrajinského prístavu vplávala prvá loď so zahraničnou vlajkou

Kyjev 7. augusta (TASR) - Do ukrajinského čiernomorského prístavu Čornomorsk doplávala v sobotu nákladná loď plaviaca sa pod vlajkou Barbadosu, ktorá tam má byť naložená obilím.



Podľa agentúry Reuters ide o vôbec prvú loď plaviacu sa pod zahraničnou vlajkou, ktorá dorazila do niektorého z ukrajinských prístavov od februárového vpádu ruských vojsk.



O priplávaní lode Fulmar S do Čornomorska informoval v sobotu ukrajinský minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov.



"Robíme všetko, čo je možné, aby naše prístavy (prístavy pod kontrolou ukrajinskej vlády) mohli prijímať a zvládať viac plavidiel. Konkrétne plánujeme, aby to dva týždne mohlo byť tri až päť plavidiel," napísal Kubrakov na Facebooku.



Vláda v Kyjeve chce podľa neho postupne zabezpečiť to, aby sa z ukrajinských čiernomorských prístavov mohli každý mesiac vyviezť približne tri milióny ton tovarov.



V dôsledku ruskej invázie nebolo možné z Ukrajiny vyviezť približne 20 miliónov ton obilia z vlaňajšej úrody.



Moskva a Kyjev sa v júli v Istanbule dohodli, že prvýkrát od začiatku invázie obnovia vývoz pšenice a ďalších obilnín z ukrajinských prístavov, ktoré Rusko doteraz blokovalo.



Prvá loď naložená 26.000 tonami kukurice vyplávala z Odesy 1. augusta a smeruje do Libanonu. Táto nákladná loď - M/V Razoni plaviaca sa pod vlajkou Sierry Leone - bola v Odese uviaznutá už od začiatku invázie. Do libanonského Tripolisu mala pôvodne doplávať už v nedeľu; ukrajinské veľvyslanectvo v Bejrúte však v sobotu večer oznámilo, že sa tak stane až v neskoršom termíne, ktorý však bližšie nešpecifikovalo.



Rusko a Ukrajina sú v celosvetovom meradle producentami približne tretiny pšenice. OSN varovala, že zastavenie dodávok obilnín cez Čierne more kvôli ruskej blokáde by mohlo vyvolať hladomor v iných krajinách, najmä Afriky, Ázie a Blízkeho východu, pripomína Reuters.