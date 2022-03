Do ukrajinskej Poltavy dorazila prvá kolóna s evakuantmi zo Súm

Kyjev 8. marca (TASR) - Prvý konvoj s civilistami zo severoukrajinského mesta Sumy prešiel v utorok neskoro večer cez humanitárny koridor do mesta Poltava v strednej časti krajiny. Podľa agentúry DPA to v utorok oznámila kancelária ukrajinského prezidenta.



"Prvá kolóna 22 autobusov už dorazil do Poltavy," uviedol námestník riaditeľa prezidentskej kancelárie Kyrylo Tymošenko, ktorý to označil za "dobrú správu".



Dodal, že 1100 zahraničných študentov, ktorí sú medzi evakuantmi, pocestuje ďalej vlakom do západoukrajinského Ľvova.



Tymošenko spresnil, že druhá kolóna autobusov s evakuovanými civilistami je už na území Poltavskej oblasti.



Humanitárny koridor zo Súm do Poltavy využili na evakuáciu aj vodiči civilných osobných áut.



Mesto Sumy leží asi 350 kilometrov východne od Kyjeva a v posledných dňoch bolo terčom intenzívneho ostreľovania zo strany ruských jednotiek.



Miestne úrady informovali, že pri pondelkových náletoch na obkľúčené mesto zahynulo 21 jeho obyvateľov vrátane dvoch detí.



V uplynulých dňoch bolo podniknutých niekoľko pokusov o vytvorenie humanitárnych koridorov pre evakuáciu civilistov z ďalších miest - ako Mariupol alebo Volnovacha na východe Ukrajiny. Skončili sa neúspechom, pričom zo zodpovednosti zaň sa Rusko a Ukrajina obvinili navzájom, uviedla agentúra DPA.



Rusko v utorok oznámilo, že od stredy rána bude na Ukrajine platiť humanitárne prímerie, počas ktorého sa má uskutočniť evakuácia ďalších civilistov.



Prímerie má začať platiť od 10.00 h moskovského času (08.00 h SEČ).



Rusko zároveň Ukrajine navrhlo, že do 03.00 h moskovského času (01.00 h SEČ) sa môžu dohodnúť na trasách humanitárnych koridorov a čase ich otvorenia.