Do ukrajinských prístavov mieria cez koridor prvé dve nákladné lode

Kyjev 16. septembra (TASR) - Do ukrajinských čiernomorských prístavov mieria prvé dve nákladné lode s cieľom naložiť obilie pre africké a ázijské štáty. S odvolaním sa na podpredsedu ukrajinskej vlády Olexandra Kubrakova o tom informuje agentúra AFP.



Kyjev v auguste oznámil vytvorenie dočasného humanitárneho koridoru v Čiernom mori so zámerom obísť ruskú námornú blokádu, ktorá pretrváva od 17. júla, keď od tzv. čiernomorskej obilnej iniciatívy jednostranne odstúpilo Rusko.



Koridor prechádzajúci popri pobreží Rumunska a Bulharska dosiaľ využilo päť plavidiel, ktoré v dôsledku blokády uviazli v ukrajinských prístavoch. V sobotu Ukrajina oznámila, že do koridoru v opačnom smere vplávali dve lode, aby mohli naložiť náklad v ukrajinských prístavoch.



"Prvé (dve) civilné lode využili dočasný koridor v záujme toho, aby sa dostali do ukrajinských prístavov," uviedol Kubrakov na sociálnej sieti Facebook s tým, že lode sa plavia pod vlajkou tichomorského ostrovného štátu Palau. Posádky lodí podľa neho tvoria námorníci z Turecka, Azerbajdžanu, Egypta a Ukrajiny.



Dve nákladné plavidlá - Resilient Africa a Aroyat - podľa Kubrakova v ukrajinských prístavoch naložia približne 20.000 ton pšenice určenej pre africké a ázijské krajiny. Podľa agentúry Reuters sa obe lode v popoludňajších hodinách nachádzali na trasách v severnej časti Čierneho mora.



Rusko sa v júli stiahlo z obilnej dohody, sprostredkovanej Organizáciou Spojených národov (OSN) a Tureckom. Moskva tvrdí, že dohoda nenaplnila svoj cieľ, ktorým malo byť zmiernenie hladu v Afrike. Odstúpenie od dohody Kremeľ zdôvodnil aj nesplnením požiadaviek, ktoré sa týkali uľahčenia vývozu ruského obilia a hnojív.



Odvtedy v regióne stúplo napätie a Rusko čoraz viac útočí na ukrajinské prístavy, odkiaľ sa vyváža obilie. Ukrajinské sily tiež cielia útoky na námorné prístavy a vojnové lode Moskvy.