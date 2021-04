Do Ukrajiny sa pre situáciu na Donbase vráti gruzínsky veľvyslanec

Tbilisi 10. apríla (TASR) - Do Ukrajiny sa pre zhoršujúcu sa situáciu na Donbase čoskoro vráti gruzínsky veľvyslanec Tejmuraz Šarašenidze, oznámilo v sobotu gruzínske ministerstvo zahraničných vecí, ktoré cituje agentúra TASS.



"Momentálne nemáme čas a situácia sa zmenila. Situácia v Ukrajine eskaluje. Nemôžeme si dovoliť nemať v tejto krajine veľvyslanca. Preto bude rozhodnutie o návrate (veľvyslanca Šarašenidzeho) čoskoro schválené. Urobíme maximum pre to, aby sme naše vzťahy dynamicky rozvíjali," priblížil gruzínsky minister zahraničných vecí David Zalkaliani počas rozhovoru pre tamojšiu televíznu stanicu Rustavi 2.



Návrat veľvyslanca Šarašenidzeho do Ukrajiny žiadala ešte v piatok aj gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová, podľa ktorej by išlo o prejav solidarity s Kyjevom v súvislosti so situáciou na Donbase.



Ukrajina minulý týždeň upozornila na zhromažďovanie ruských vojakov v okolí jej hraníc a nárast násilia pozdĺž línie kontaktu v Donbase na východe krajiny. Rusko tvrdí, že presuny vojakov majú obranný charakter.



Gruzínsko stiahlo svojho veľvyslanca z Kyjeva začiatkom mája minulého roka po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vymenoval bývalého gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho za šéfa svojho poradného výboru pre reformy. Šéf diplomacie Zalkaliani vtedy rozhodnutie stiahnuť Šarašenidzeho zdôvodnil tým, že gruzínsky súd Saakašviliho uznal za vinného a na bývalého prezidenta je vydaný zatykač.



Saakašviliho v roku 2018 odsúdili na šesťročný trest odňatia slobody za zneužitie právomocí hlavy štátu. Súd v Tbilisi vyniesol verdikt v neprítomnosti, keďže exprezident sa zdržiaval mimo Gruzínska. Saakašvili a jeho spojenci obvinenia označili za politicky motivované.