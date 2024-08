Do ulíc v Británii vyšli tisíce ľudí odmietajúcich rasizmus a násilie

Londýn 8. augusta (TASR) - Tisícky demonštrantov proti rasizmu vyšli v stredu do ulíc mnohých anglických miest vrátane Londýna, Birminghamu, Bristolu, Liverpoolu, Newcastlu či Brightonu. Protestovali tak aj proti násilnostiam, ktoré ostatných dňoch páchajú stúpenci krajnej pravice, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Prívrženci krajnej pravice pritom aj na stredu večer plánovali najmenej 100 protestných akcií, v dôsledku čoho boli výrazne posilnené policajné hliadky. Nakoniec však do ulíc v tento deň vyšlo zjavne viac protidemonštrantov odmietajúcich rasizmus či fašizmus, komentuje AFP.



V Londýne napríklad účastníci niekoľkotisícového zhromaždenia niesli transparenty s nápismi "Stop krajnej pravici" a skandovali heslá ako "Koho ulice? Naše ulice!". V meste Sheffield zase demonštranti vykrikovali napríklad aj to, že utečenci sú v ich krajine vítaní a treba to povedať nahlas.



V Birminghame sa stovky protestujúcich proti rasizmu zhromaždili pred miestnym centrom pomáhajúcim migrantom. V Brightone sa podľa polície na pokojnom proteste zúčastnilo zhruba 2000 ľudí.



Došlo však aj k menším potýčkam. Napríklad v obci Aldershot polícia podľa miestnych médií zasahovala pri stretoch ľudí protestujúcich proti rasizmu so skupinou, ktorá naopak kričala heslá proti migrantom.



Váda predtým cez deň informovala, že uviedla do "stavu pohotovosti" 6000 policajných špecialistov, ktorí mali zakročiť pri prípadných výtržnostiach na zhruba 100 ohlásených demonštrácií krajnej pravice a tiež protidemonštráciách.



Nepokoje vypukli v Anglicku aj Severnom Írsku po tom, čo boli 29. júla v meste Southport smrteľne dobodané tri dievčatá a o údajnom útočníkovi, 17-ročnom mladíkovi, sa začalo na sociálnych sieťach šíriť mnoho dezinformácií. Týkali sa jeho pôvodu a náboženstva.



Aktuálne nepokoje sú v Británii najhoršími od londýnskych násilností z roku 2011. Zadržaných tam bolo v ostatných dňoch už takmer 430 ľudí, z toho prinajmenšom 120 aj následne obvinených, uvádza AFP. Viaceré krajiny zároveň svojim občanom neodporučili cestovať teraz do Británie.



Na súd sa už dostavili desiatky obvinených vrátane mladistvých výtržníkov. V stredu bol na tri roky väzenia odsúdený muž, ktorý sa priznal k výtržnostiam a útoku na policajta v Southporte. Ďalším dvom mužom uložili trest odňatia slobody v dĺžke 20 a 30 mesiacov za ich účasť na sobotných násilnostiach v Liverpoole.



Polícia násilnosti pripisuje prívržencom medzičasom zaniknutej krajne pravicovej skupiny nazývanej Liga na obranu Anglicka (EDL), ktorí sú okrem iného spájaní aj s futbalovými výtržnosťami, uvádza AFP.



Britský premiér Keir Starmer sa v súvislosti snaží upokojiť verejnosť a poukazuje na zavádzanie opatrení proti násilnostiam. Podľa jeho slov si "99,9 percent ľudí v celej krajine si želá, aby ich ulice boli bezpečné" a vláda i polícia podnikne všetky potrebné kroky na ukončenie výtržností.