Do USA dorazilo prvé lietadlo s evakuovanými Afgancami

Washington 30. júla (TASR) - Na letisku vo Washingtone pristálo v piatok prvé lietadlo s afganskými tlmočníkmi a ďalšími Afgancami, ktorí počas takmer 20 rokov trvajúcej vojny v Afganistane pomáhali americkej armáde a obávajú sa pomsty Talibanu. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na interný dokument americkej vlády.



Na palube dopravného lietadla sa podľa spomínaného dokumentu nachádzalo 221 Afgancov vrátane 57 detí a 15 dojčiat. Evakuovaných Afgancov a afganských tlmočníkov sprevádzajú aj členovia ich rodín. Predpokladá sa, že Afganci teraz niekoľko dní ostanú na vojenskej základni Fort Lee vo Virgínii.



Do USA by mali neskôr lietadlami doraziť ďalší Afganci, ktorí spolupracovali s americkou armádou a proces vydanie ich víz sa už posunul – prešli bezpečnostnou prehliadkou a získali povolenie.



Evakuačné lety, ktorých cieľom je presídlenie bývalých tlmočníkov a ďalších Afgancov, ktorí spolupracovali s Američanmi, podľa AP podčiarkuje neistotu Spojených štátov týkajúcu sa afganskej vlády a vojenskej budúcnosti krajiny po tom, keď poslední americkí vojaci opustia Afganistan, píše AP. Odsun amerických jednotiek by sa pritom mal zavŕšiť 31. augusta tohto roka.



Ozbrojenci hnutia Taliban, ktoré v súčasnosti ovláda čoraz väčšie – predovšetkým vidiecke – oblasti Afganistanu, už zabili tisíce Afgancov spolupracujúcich so zahraničnými silami. Islamistickí talibovia však nedávno vyhlásili, že títo Afganci sa po odchode amerických síl nemusia ničoho obávať, ak svoje činy oľutujú.