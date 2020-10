Do USA priviezli z Iraku dvoch členov bunky IS nazývanej The Beatles

Washington 7. októbra (TASR) - Dvoch militantov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), ktorí sú obvinení z únosu, mučenia a zabitia štyroch amerických občanov, previezli v stredu z Iraku do USA. Ešte v stredu by mali predstúpiť pred súd v americkom štáte Virgínia, oznámilo ministerstvo spravodlivosti USA.



Bývalí britskí občania El Shafee Elsheikh (32) a Alexanda Kotey (36) sú podľa agentúry AFP obvinení z podielu na vraždách amerických novinárov Jamesa Foleyho a Stevena Sotloffa a humanitárnych pracovníkov Petra Kassiga a Kayly Muellerovej.



Obaja muži sú obvinení zo zločinov terorizmu vrátane zabitia občanov Británie a Japonska, uviedol námestník ministra spravodlivosti USA pre národnú bezpečnosť John Demers.



Prezývku "The Beatles" dostala teroristická bunka od svojich zajatcov pre silný britský prízvuk jej členov. Bunka bola neslávne známa vytváraním a zverejňovaním videozáznamov odrezávania hláv zajatým osobám.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo privítal presunutie týchto bývalých členov IS z Iraku, kde boli väznení v zadržiavacom stredisku amerických síl, do USA. "Spojené štáty neprestanú, kým títo údajní teroristi nebudú vzatí na zodpovednosť za svoje zločiny, a kým sa rodinám ich obetí nedostane spravodlivosti," povedal.



Británia mužom odobrala občianstvo už v roku 2018, no ich presun do USA bol možný len po tom, čo americkí predstavitelia Britániu uistili, že pre nich nebude žiadať trest smrti. Hrozí im však doživotné väzenie.



Británia odovzdala USA dôkazy proti dvojici mužov v septembri. Hovorca premiéra Borisa Johnsona v stredu uviedol: "Chceme, aby bola v tomto prípade dosiahnutá spravodlivosť."



Dvojicu zaistili v Sýrii kurdské sily podporované Spojenými štátmi. Hlavný člen tejto jednotky bol zabitý počas náletov v Sýrii a štvrtého člena chytili v Turecku.