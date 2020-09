Do utorňajšieho večera pribudlo v Česku 873 osôb s COVID-19

Praha 22. septembra (TASR) - V Česku pribudlo v utorok do 18.00 h 873 potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, čo je o 90 viac než bol priebežný stav v pondelok večer. Informoval o tom na svojej webovej stránke spravodajský portál ČT24 s odvolaním sa na údaje ministerstva zdravotníctva.



V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných rekordných 581 pacientov. Rekord prekonal znova aj počet infikovaných osôb v hlavnom meste Praha, kde bolo za uplynulých 24 hodín do 18.00 h zaznamenaných 442 novonakazených. Ide o najväčší medzidenný nárast nakazených od marca, keď sa pandémia COVID-19 v Česku začala.



V pondelok podľahlo koronavírusu v ČR 14 ľudí — ide o druhý najvyšší počet úmrtí za jeden deň od 8. apríla, keď v dôsledku ochorenia COVID-19 prišlo o život 15 osôb. Celkovo v ČR zomrelo na COVID-19 už 530 pacientov. Z tohto respiračného ochorenia sa vyliečilo 26.020 ľudí; aktívnych je 25.087 prípadov. Pozitívne testovaných bolo doposiaľ 51.637 osôb.



Nový minister zdravotníctva Roman Prymula v utorňajšom rozhovore pre ČT24 avizoval, že v Česku sa od štvrtka na 14 dní obmedzí otváracia doba reštaurácií a barov do 22.00 h. Takisto sa obmedzí počet divákov na športových podujatiach na 2000 sediacich ľudí. Presné znenie nových opatrení oznámi rezort zdravotníctva v stredu.