Do útulku v Minnesote dorazili štyri levíčatá z Ukrajiny

Sandstone 1. decembra (TASR) - Štyri levíčatá z Ukrajiny, ktoré osireli počas ruskej invázie, už bezpečne dorazili do útulku pre mačkovité šelmy (TWS) v americkom štáte Minnesota. Informovala o tom v stredu agentúra AP s tým, že v útulku zostanú natrvalo.



Levíčatá – samček Taras a samičky Stefanija, Lesija a Prada – majú štyri až päť mesiacov. Posledné tri týždne strávili v zoo v poľskom meste Poznaň. Utorkovým príchodom do Minnesoty sa zavŕšila ich namáhavá cesta z Ukrajiny, v ktorej počas prvých mesiacov svojho života zažili ostreľovanie ťažkými zbraňami, bombardovanie i útoky dronmi, priblížil Medzinárodný fond na ochranu zvierat (IFAW).



"Tieto mláďatá si toho za svoj krátky život vytrpeli viac, ako by malo akékoľvek zviera," uviedla Meredith Whitneyová, ktorá v rámci IFAW vedie program na záchranu voľne žijúcich zvierat. "Narodili sa v chovných staniciach počas vojny na Ukrajine a potom vo veku len niekoľkých týždňov osireli," dodala.



Ich novým domovom je útulok TWS v meste Sandstone, ležiacom zhruba 145 kilometrov severne od mesta Minneapolis. Do Minneapolisu prileteli v utorok lietadlom, ktoré sa vracalo z Poľska. Zriadenci ich následne priviezli do útulku, kde ich vyšetril veterinár.



Levíčatá v priebehu celej ich cesty sprevádzal americký veterinár Andrew Kushnir, ktorý sa o nich staral na Ukrajine i v Poľsku. Aj počas útokov dronov a náletov im pripravoval a podával špeciálnu výživu, ktorú museli dostávať každé tri hodiny. Fľaše s mliekom im počas jednej noci, keď došlo k výpadku prúdu, dokonca ohrieval vlastným telesným teplom.



Štyri levíčatá pochádzajú z dovedna dvoch vrhov. Tri z mláďat boli zachránené v Odese, zatiaľ čo najstaršia Prada sa narodila u chovateľa v Kyjeve. Čo sa stalo s matkami mláďat, známe nie je.



Neziskový útulok TWS v Minnesote poskytuje útočisko takmer 130 levom, tigrom, gepardom, leopardom a ďalším mačkovitým šelmám. Mnohé z nich sa podarilo zachrániť pred ilegálnym obchodom s exotickými zvieratami. Mačkovité šelmy tu nežijú v klietkach, ale voľne sa túlajú v oplotenom výbehu. Útulok nie je prístupný verejnosti, ponúka však virtuálne prehliadky na svojej webstránke či na facebookovom účte.