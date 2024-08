Do väzby vzali aj ruského exnámestníka ministra obrany

Moskva 29. augusta (TASR) - Bývalého námestníka ruského ministra obrany Pavla Popova vzali vo štvrtok do väzby pre podozrenie zo spáchania podvodu. Väzbu do 29. októbra mu nariadil vojenský súd v Moskve, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Popov, ktorý pôsobil vo funkcii námestníka ministra obrany od novembra 2013 do júna 2024, je už tretím popredným predstaviteľom tohto rezortu vyšetrovaným v súvislosti s výstavbou zábavného parku Pariot s vojenskou tématikou neďaleko Moskvy, ktorý má byť oslavou ruskej armády. Podľa vyšetrovateľov sa dopustil sprenevery, keď na stavbu tohto komplexu v rokoch 2021 až 2024 dohliadal.



Samotný Popov akékoľvek pochybenie podľa svojho právneho zástupcu odmieta. Zadržali ho zhruba tri týždne po tom, ako boli pre obvinenia so sprenevery do väzby vzatí aj dvaja ďalší funkcionári spájaní výstavbou zimeného parku, a síce Viačeslav Achmedov a generálmajor Vladimir Šesterov, pripomína agentúra AFP.



Popov sa tak pridal k už prinajmenšom desiatke funkcionárov, ktorých ruské úrady od konca apríla zadržali pre podozrenia zo zapletenia do najväčšej vlny korupčných škandálov, ktoré v ostatných rokoch zachvátili armádu aj obranné inštitúcie v tejto krajine. Ako vôbec prvého zadržali exnámestníka ministra obrany Timura Ivanova.



Agentúra Reuters pripomína, že ruský prezident Vladimir Putin v máji - krátko po prvých zadržaniach - prekvapivo odvolal Sergeja Šojgua z funkcie ministra obrany, ktorú zastával od roku 2012. Nahradil ho ekonómom bez vojenských skúseností a dovtedajším vicepremiérom Andrejom Belousovom. Tento krok bol všeobecne vnímaný ako snaha o zefektívnenie výdavkov na obranu aj očistenie rezortu obrany od korupčných škandálov. Odvolaný Šojgu sa stal tajomníkom Rady bezpečnosti Ruskej federácie.



Viacerí ruskí politickí komentátori sa domnievajú, že vyšetrovanie Popova zjavne súvisí so širším zásahom proti korupcii, ktorý Belousov podniká proti osobám s väzbami na Šojgua. Popova (67) z funkcie námestníka ministra obrany odvolal Putin prezidentským dekrétom 17. júna. V rámci rezortu bol považovaný za jedného z najbližších spolupracovníkov Šojgua.