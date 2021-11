Do väzenia poslali prvých výtržníkov z protestov proti obmedzeniam

Haag 24. novembra (TASR) - Holandská sudkyňa poslala v stredu dvoch ľudí do väzenia za hádzania kameňov do policajtov počas výtržností v meste Rotterdam. Ide o prvé rozsudky týkajúce sa niekoľkodňových nepokojov v Holandsku proti vládnym pandemickým opatreniam. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Žena identifikovaná ako Sharon M. (26) zo susedného mesta Spijkenisse a muž Terence van den B. (29) z neďalekého Delftu dostali obaja podmienečný trest päť mesiacov väzenia s odkladom dva mesiace.



Sharon M. musí zaplatiť pokutu 1000 eur za škody spôsobené na policajných autách a obaja odsúdení majú zároveň ročný zákaz vstúpiť do hlavnej nákupnej zóny Coolsingel v centre Rotterdamu.



V zrýchlenom konaní o tom rozhodla sudkyňa C. H. van Breevoortová-De Bruinová.



Násilné výtržnosti v centre prístavného mesta vypukli v piatok neskoro večer 19. novembra po proteste proti novým pandemickým obmedzeniam. Policajné náboje zranili päť ľudí, výtržníci zasa podpálili policajné auto.



Nepokoje sa v sobotu rozšírili do Haagu, kde protestujúci hádzali pyrotechniku a kamene do polície a podpaľovali bicykle, a potom sa v nedeľu a pondelok preniesli do ďalších miest vrátane Groningenu na severe Holandska.



Po celej krajine zatkli najmenej 173 ľudí.



Medzi obmedzeniami proti šíreniu koronavírusu zavedenými 13. novembra je zatváranie barov, reštaurácií, kaviarní a supermarketov o 20.00 h, konanie športových zápasov za zatvorenými bránami a obmedzenie počtu návštevníkov v domácnosti ľudí.



Holandská vláda uvažuje, že v piatok oznámi ešte prísnejšie opatrenia proti šíreniu koronavírusu, pretože počet nových prípadov za deň dosiahol nový rekord 23.789.