Do večera pribudlo v Česku 2622 nakazených a 29 úmrtí

Praha 7. októbra (TASR) - V Česku pribudlo v stredu do 18.00 h 2622 osôb nakazených koronavírusom. Ide tak o nárast v porovnaní s predchádzajúcim dňom, kedy za rovnaký časový úsek pribudlo 1611 infikovaných. Vyplýva to z údajov zverejnených na webe českého ministerstva zdravotníctva, o ktorých informovali portály Novinky.cz a Deník N.



Celkový počet aktívnych prípadov v ČR tak stúpol na 41.220. Z ochorenia COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, sa už vyliečilo 50.600 ľudí. V českých nemocniciach sa v súčasnosti nachádza 1563 pacientov.



Do štatistík v stredu večer pribudlo tiež ďalších 29 mŕtvych, celkový počet obetí sa tak zvýšil na 823.



V Českej republike pribudlo za utorok dovedna 4457 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je najviac od začiatku pandémie, informoval v noci na stredu český rezort zdravotníctva.