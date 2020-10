Do večera v Česku pribudlo 3139 ľudí nakazených koronavírusom

Praha 8. októbra (TASR) - V Česku pribudlo vo štvrtok do 18.00 h 3139 osôb nakazených koronavírusom SARS-CoV-2. Je to o 517 viac infikovaných ako bola doterajšia rekordná bilancia zo stredajšieho večera. Informovala o tom spravodajská televízia ČT24.



Do štatistík vo štvrtok večer pribudlo tiež ďalších osem úmrtí na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19, celkový počet obetí sa tak zvýšil na 863. Za stredu pribudlo v ČR 41 úmrtí, čo je o 11 viac ako doterajšie denné maximum..



Portál Novinky.cz uvádza, že vzhľadom na vysokú čiastkovú bilanciu nakazených za štvrtok je možné očakávať, že počet potvrdených prípadov presiahne za celý deň hranicu 6000.



Celkový počet aktívnych prípadov v ČR stúpol na 46.518. Koronavírusom sa dosiaľ v ČR infikovalo 98.498 osôb. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo 51.117 ľudí. V českých nemocniciach sa v súčasnosti nachádza 1741 pacientov, čo je o takmer 200 viac, než ich bolo hospitalizovaných vo štvrtok ráno.



Česká vláda vo štvrtok oznámila, že chce otestovať takmer všetkých obyvateľov krajiny. Toto testovanie by mohlo odhaliť 90 - 93 percent všetkých nakazených.



Česko zároveň výrazne sprísňuje epidemiologické pravidlá. Od pondelka 12. októbra budú v krajine zavreté divadlá, kiná i zoologické záhrady a žiaci druhého stupňa základných škôl prejdú na striedavé vyučovanie. Reštaurácie budú musieť od pondelka zatvárať o 20.00 h, pričom pri stoloch budú môcť sedieť nanajvýš štyria ľudia. Už od piatka (9.10.) budú zatvorené fitnes centrá, bazény i kúpaliská.