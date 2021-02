Do Venezuely dorazí prvá dodávka ruskej vakcíny budúci týždeň

Caracas 10. februára (TASR) - Do Venezuely dorazí prvých 100.000 dávok ruskej vakcíny Sputnik V proti novému koronavírusu budúci týždeň. Oznámil to v utorok venezuelský prezident Nicolás Maduro, informovala agentúra AFP.



"Keď sa začne očkovací proces, zaočkujeme všetkých lekárov, všetkých zdravotníckych pracovníkov vo Venezuele," povedal Maduro v prejave v miestnej televízii. Po najviac zraniteľných sektoroch budú podľa jeho slov nasledovať učitelia.



Očakávaná zásielka vakcín predstavuje len jedno percento z celkových desať miliónov dávok, ktoré ruskí predstavitelia prisľúbili zaslať do Venezuely.



Ruský fond priamych investícií (RDIF) vlani v októbri oznámil, že Venezuela dostala 2000 dávok ruskej vakcíny, aby sa mohla zúčastniť na tretej fáze klinických štúdií. Maduro potom ohlásil, že vakcína Sputnik V mala vo Venezuele 100-percentnú účinnosť, uviedla agentúra TASS.



Rusko registrovalo svoju vakcínu Sputnik V 11. augusta 2020 ako prvé na svete. Odvtedy ju už schválili na použitie okrem Venezuely aj v Alžírsku, Argentíne, Arménsku, Bielorusku, Bolívii, Guinei, Iráne, Maďarsku, Palestíne, Paraguaji, Spojených arabských emirátoch, Srbsku, Tunisku a Turkménsku.



Venezuela s 30 miliónmi obyvateľov udáva viac ako 130.000 infikovaných koronavírusom a vyše 1240 úmrtí na ochorenie COVID-19. Medzinárodné organizácie však presnosť týchto údajov spochybňujú.