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Do Venezuely postihnutej zemetraseniami prišlo vyše 1600 záchranárov
Zo Slovenska podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka v nedeľu ráno vyrazí do latinskoamerickej krajiny 15 hasičov, štyria psovodi a dva vyhľadávacie psy spolu s dvoma tonami materiálu.
Autor TASR
Caracas 27. júna (TASR) - Do Venezuely pricestovalo už viac ako 1600 záchranárov, ktorí pomôžu pri pátraní po preživších po dvoch ničivých zemetraseniach, oznámila v sobotu venezuelská vláda. Katastrofa z polovice tohto týždňa si vyžiadala najmenej 920 obetí. Nezvestných osôb je viac než 54.000. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„V uplynulých hodinách pristálo vo Venezuele 17 letov s viac ako 1600 členmi záchranných tímov a v priebehu nasledujúcich 24 hodín sa očakáva príchod ďalších 25 letov,“ uviedol predstaviteľ venezuelského ministerstva zahraničných vecí Oliver Blanco.
Zo Slovenska podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka v nedeľu ráno vyrazí do latinskoamerickej krajiny 15 hasičov, štyria psovodi a dva vyhľadávacie psy spolu s dvoma tonami materiálu. Záchranný tím bude pomáhať tam, kde je to najviac potrebné, uviedol v piatok.
Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 udreli vo Venezuele v noci na štvrtok. Epicentrum sa nachádzalo v Moróne v štáte Carabobo. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira.
V sobotu sa podľa agentúry AFP čiastočne obnovila prevádzka na poškodenom medzinárodnom letisku v Caracase a opäť prijíma nákladné lietadlá s humanitárnou pomocou.
Medzinárodná organizácia pre migráciu odhaduje, že otrasy mohli vo Venezuele postihnúť 6,76 milióna ľudí, z toho približne dva milióny len v metropole Caracas. Z prvotnej analýzy satelitných snímok, na ktorej spolupracovala so spoločnosťou Microsoft, vyplýva, že v pobrežnom meste Catia La Mar severne od Caracasu bola zničená takmer tretina budov.
„V uplynulých hodinách pristálo vo Venezuele 17 letov s viac ako 1600 členmi záchranných tímov a v priebehu nasledujúcich 24 hodín sa očakáva príchod ďalších 25 letov,“ uviedol predstaviteľ venezuelského ministerstva zahraničných vecí Oliver Blanco.
Zo Slovenska podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka v nedeľu ráno vyrazí do latinskoamerickej krajiny 15 hasičov, štyria psovodi a dva vyhľadávacie psy spolu s dvoma tonami materiálu. Záchranný tím bude pomáhať tam, kde je to najviac potrebné, uviedol v piatok.
Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 udreli vo Venezuele v noci na štvrtok. Epicentrum sa nachádzalo v Moróne v štáte Carabobo. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira.
V sobotu sa podľa agentúry AFP čiastočne obnovila prevádzka na poškodenom medzinárodnom letisku v Caracase a opäť prijíma nákladné lietadlá s humanitárnou pomocou.
Medzinárodná organizácia pre migráciu odhaduje, že otrasy mohli vo Venezuele postihnúť 6,76 milióna ľudí, z toho približne dva milióny len v metropole Caracas. Z prvotnej analýzy satelitných snímok, na ktorej spolupracovala so spoločnosťou Microsoft, vyplýva, že v pobrežnom meste Catia La Mar severne od Caracasu bola zničená takmer tretina budov.