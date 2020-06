Do Venezuely prišla pomoc z Iránu proti COVID-19

Caracas 9. júna (TASR) - Do Venezuely v pondelok letecky dorazila zásielka humanitárnej pomoci na boj proti epidémii ochorenia COVID-19 z Iránu, obsahujúca testovacie súpravy a ďalší zdravotnícky materiál. Vo vysielaní štátnej televízie to oznámil minister pre plánovanie Ricardo Menendez.



"Práve teraz sme dostali rôzne typy testovacích súprav," povedal Menendez podľa agentúry Reuters stojac na pristávacej dráhe letiska Maiquetía pri naukladaných na paletách.



Zároveň avizoval, že prezident Nicolás Maduro čo najskôr navštívi Irán, aby sa za pomoc poďakoval a podpísal tam dohody v oblastiach energetiky, financií, armády, poľnohospodárstva, techniky a zdravotníctva.



Spojené štáty uvalili na Venezuelu rozsiahle sankcie s cieľom zbaviť Madura moci. To ho viedlo k rozšíreniu spolupráce s Iránom, ktorý Venezuele doteraz dodával benzín. Táto juhoamerická krajina má pritom bohaté zásoby ropy, ale pohonné hmoty, ktoré boli roky takmer zadarmo, sa v súčasnosti takmer nevyrábajú a Caracas ich musí dovážať.



Opozícia už roky kritizuje spojenectvo Venezuely s Iránom a obvinila Madura, že poskytuje útočisko zahraničným militantným skupinám.