Do Venezuely prišli experti z Číny, majú pomôcť s novým koronavírusom

Venezuela 31. marca (TASR) - Do Venezuely priletel v pondelok tím expertov z Číny, ktorý má krajine pomôcť v boji s koronavírusom SARS-CoV-2. Venezuela je prvou z krajín Latinskej Americky, kam Čína vyslala svojich lekárov, vedcov a medicínskych špecialistov. Informovala o tom agentúra Sinchua.



"Vieme, že so skúsenosťami, ktoré Čína získala v uplynulých mesiacoch, dokážeme zachrániť veľa životov," uviedol venezuelský minister zahraničných vecí Jorge Arreaza.



Tím expertov tvoria špecialisti na infekčné choroby, urgentnú medicínu, laboratórne testovanie, ako aj na tradičnú čínsku medicínu. Čína do Venezuely taktiež poslala súpravy rýchlotestov.



Do nedele večera Venezuela evidovala 129 potvrdených prípadov nakazenia koronavírusom SARS-CoV-2 a tri úmrtia.