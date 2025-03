Do Venezuely sa vrátilo 199 migrantov deportovaných z USA

Caracas 24. marca (TASR) - Lietadlo so 199 migrantmi deportovanými zo Spojených štátov v pondelok pristálo vo Venezuele, oznámil tamojší minister vnútra Diosdado Cabello. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Dnes prijímame 199 krajanov," povedal minister na letisku. "Sme pripravení prijať Venezuelčanov kdekoľvek sú," dodal.



Venezuela v sobotu oznámila, že dosiahla dohodu s Washingtonom a bude opäť prijímať repatriačné lety zo Spojených štátov. Predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez povedal, že dohoda zaručí "návrat (Venezuelčanov) do ich krajiny s dodržiavaním ľudských práv".



Rodríguez vo svojom vyhlásení poukázal na nedávnu deportáciu približne 250 Venezuelčanov z USA, ktorých americký prezident Donald Trump označil za členov venezuelského gangu Tren de Aragua. Spojené štáty občanov deportovali do Salvádoru.



Venezuelský prezident Nicolás Maduro 8. marca pozastavil tieto lety po tom, ako Washington odobral Caracasu licenciu na vývoz venezuelskej ropy do USA.



Trump sa tento mesiac pokúsil uplatniť zákon o zahraničných nepriateľoch z roku 1798 na urýchlenie deportácie údajných členov venezuelského gangu z krajiny. Federálny sudca krátko na to tento pokus predbežne zablokoval, no v čase rozhodnutia už boli lietadlá s prisťahovalcami vo vzduchu.



Administratíva amerického prezidenta neposkytla žiadne dôkazy o tom, že deportovaní Venezuelčania sú členmi gangu alebo že sa v USA dopustili nejakého trestného činu.