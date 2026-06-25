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Do Venezuely vysiela záchranný tím aj Holandsko
V noci na štvrtok zasiahlo sever Venezuely najskôr zemetrasenie s magnitúdou 7,2.
Autor TASR
Paríž/Amsterdam 25. júna (TASR) - Holandsko vysiela záchranný tím do Venezuely zasiahnutej ničivými zemetraseniami, v dôsledku ktorých prišlo o život najmenej 164 ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice Sky News.
V noci na štvrtok zasiahlo sever Venezuely najskôr zemetrasenie s magnitúdou 7,2. O menej ako minútu nasledovalo druhé so silou 7,5. Epicentrum sa nachádzalo približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas.
Išlo o najsilnejšie zemetrasenie vo Venezuele od roku 1900 a zničilo viacero budov neďaleko hlavného mesta, uviedla AFP. Zranenia utrpelo takmer 1000 ľudí.
„Potreby sú obrovské,“ uviedol vo vyhlásení holandský minister zahraničných vecí Sjoerd Sjoerdsma, pričom oznámil balík pomoci vo výške dvoch miliónov eur na vyslanie pátracieho a záchranného tímu, ktorý pozostáva zo záchranárov, psov a ďalšieho vybavenia.
Pomoc Venezuele predtým avizovali aj ďalšie európske štáty. Francúzsko prisľúbilo poskytnúť 85 záchranárov, Nemecko šesť dopravných vojenských lietadiel a Španielsko 54 vojenských záchranárov.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nadväznosti na oznámenie prezidenta Donalda Trumpa informoval, že USA takisto vyslali záchranné a pátracie tímy.
V noci na štvrtok zasiahlo sever Venezuely najskôr zemetrasenie s magnitúdou 7,2. O menej ako minútu nasledovalo druhé so silou 7,5. Epicentrum sa nachádzalo približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas.
Išlo o najsilnejšie zemetrasenie vo Venezuele od roku 1900 a zničilo viacero budov neďaleko hlavného mesta, uviedla AFP. Zranenia utrpelo takmer 1000 ľudí.
„Potreby sú obrovské,“ uviedol vo vyhlásení holandský minister zahraničných vecí Sjoerd Sjoerdsma, pričom oznámil balík pomoci vo výške dvoch miliónov eur na vyslanie pátracieho a záchranného tímu, ktorý pozostáva zo záchranárov, psov a ďalšieho vybavenia.
Pomoc Venezuele predtým avizovali aj ďalšie európske štáty. Francúzsko prisľúbilo poskytnúť 85 záchranárov, Nemecko šesť dopravných vojenských lietadiel a Španielsko 54 vojenských záchranárov.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nadväznosti na oznámenie prezidenta Donalda Trumpa informoval, že USA takisto vyslali záchranné a pátracie tímy.