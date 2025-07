Do vesmíru odštartoval spoločný satelit USA a Indie

Washington 30. júla (TASR) - Nový radarový satelit, ktorý spoločne vyvinuli Spojené štáty a India, v stredu úspešne odštartoval do vesmíru. Jeho úlohou bude sledovať aj malé zmeny na zemskom povrchu s cieľom predpovedať zemetrasenia, veľké zosuvy pôdy a výbuchy sopiek. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Družica Nisar v stredu poobede odštartovala z indického juhovýchodného pobrežia ako spoločná misia amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) a Indickej organizácie pre výskum vesmíru (ISRO). Podľa AFP to je je vnímane ako míľnik v rozvíjajúcej sa spolupráci medzi USA a Indiou.



„Povrch našej planéty prechádza neustálymi a významnými zmenami,“ povedala novinárom pred štartom Karen St. Germainová z NASA. „Niektoré zmeny prebiehajú pomaly. Niektoré sa dejú náhle. Niektoré zmeny sú veľké, zatiaľ čo iné sú nepatrné,“ pokračovala.



„Uvidíme zmenu zloženia (pôdy), pohyb, deformáciu a topenie horských ľadovcov a ľadových štítov pokrývajúcich Grónsko a Antarktídu a, samozrejme, uvidíme aj lesné požiare,“ dodala St. Germainová, ktorá je riaditeľka oddelenia vied o Zemi v NASA.



Podľa AFP bude satelit schopný vyhodnocovať aj stav starnúcej infraštruktúry a varovať pred pádom mostov či zničením vodných nádrží. St. Germainová označila družicu za „najsofistikovanejší radar, aký sme kedy vyrobili“.



Údaje zo satelitu sa budú využívať aj v poľnohospodárstve na monitorovanie rastu plodín, sledovania zdravotného stavu rastlín a vlhkosti pôdy.



NASA do projektu investovala takmer 1,2 miliardy dolárov, ISRO asi 90 miliónov dolárov.