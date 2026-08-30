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Do vesmíru úspešne odštartovala raketa s Romanovej teleskopom
SpaceX v nedeľu krátko po východe slnka vypustila Romanovej teleskop na rakete Falcon Heavy z Kennedyho vesmírneho strediska.
Autor TASR
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Mys Canaveral 30. augusta (TASR) - Raketa spoločnosti SpaceX odštartovala do kozmu s Vesmírnym teleskopom Nancy Grace Romanovej. Začala sa tak niekoľkoročná misia, ktorej cieľom je vytvoriť mapu vesmíru a objasniť niektoré z najväčších záhad fyziky. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.
SpaceX v nedeľu krátko po východe slnka vypustila Romanovej teleskop na rakete Falcon Heavy z Kennedyho vesmírneho strediska. Zamieril k pozorovaciemu bodu vzdialenému 1,6 milióna kilometrov, kde sa nachádza aj Vesmírny teleskop Jamesa Webba, jedno z ďalších kozmických observatórií Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).
Teleskop veľkosti autobusu, pomenovaný po zosnulej Nancy Grace Romanovej, prvej hlavnej astronomičke NASA, bude na miesto určenia putovať viac ako tri mesiace. Po dosiahnutí cieľa bude pozorovať skryté časti vesmíru v doteraz najväčšom zábere a s bezprecedentnou rýchlosťou.
„Nájde tisíce supernov, desaťtisíce planét, miliardy galaxií a desiatky miliárd hviezd,“ uviedla vedecká riaditeľka NASA pre vesmírne misie Nicky Foxová. „Vďaka obrovskému zornému poľu bude schopný robiť veci, ktoré sme doteraz nikdy nedokázali,“ dodala.
Zorné pole astronomického ďalekohľadu je viac ako 100-krát širšie než bolo v prípade Hubblovho vesmírneho teleskopu, ktorý aj po 36 rokoch na obežnej dráhe stále prináša snímky vesmírnych objektov. Webbov ďalekohľad sa k pozorovaniu vesmíru pridal pred niekoľkými rokmi. Má síce užšie zorné pole, no dokáže mimoriadne detailne pozorovať objekty staré takmer ako samotný vesmír, ktorý vznikol pri veľkom tresku.
Tieto tri observatóriá budú spolupracovať s kozmickou sondou Euclid Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a observatóriom Vera C. Rubin v Čile. Spoločne sa pokúsia odhaliť niektoré z najväčších tajomstiev kozmu.
Úlohou Romanovej teleskopu bude pomôcť objasniť fungovanie temnej hmoty a energie, ktoré tvoria väčšinu vesmíru, no stále zostávajú neviditeľné. Katalóg galaxií vytvorený ďalekohľadom pomôže vedcom zistiť, ako rýchlo sa vesmír vplyvom týchto záhadných, nepozorovateľných síl rozpína.
Okrem infračervenej kamery so širokým zorným poľom, ktorá má rovnakú citlivosť ako Hubblov teleskop, no je 1000-krát rýchlejšia, je Romanovej vybavený aj prístrojom na blokovanie svetla hviezd. Tento experimentálny koronograf, ktorý vytvára efekt podobný zatmeniu, mu umožní priamo zobrazovať aj veľmi slabo žiariace planéty obiehajúce okolo takto zakrytých hviezd.
Najnovší ďalekohľad je navrhnutý tak, aby ho bolo možné dopĺňať palivom. Ak bude počas nasledujúceho desaťročia k dispozícii robotická tankovacia loď, mohla by predĺžiť jeho životnosť.
SpaceX v nedeľu krátko po východe slnka vypustila Romanovej teleskop na rakete Falcon Heavy z Kennedyho vesmírneho strediska. Zamieril k pozorovaciemu bodu vzdialenému 1,6 milióna kilometrov, kde sa nachádza aj Vesmírny teleskop Jamesa Webba, jedno z ďalších kozmických observatórií Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).
Teleskop veľkosti autobusu, pomenovaný po zosnulej Nancy Grace Romanovej, prvej hlavnej astronomičke NASA, bude na miesto určenia putovať viac ako tri mesiace. Po dosiahnutí cieľa bude pozorovať skryté časti vesmíru v doteraz najväčšom zábere a s bezprecedentnou rýchlosťou.
„Nájde tisíce supernov, desaťtisíce planét, miliardy galaxií a desiatky miliárd hviezd,“ uviedla vedecká riaditeľka NASA pre vesmírne misie Nicky Foxová. „Vďaka obrovskému zornému poľu bude schopný robiť veci, ktoré sme doteraz nikdy nedokázali,“ dodala.
Zorné pole astronomického ďalekohľadu je viac ako 100-krát širšie než bolo v prípade Hubblovho vesmírneho teleskopu, ktorý aj po 36 rokoch na obežnej dráhe stále prináša snímky vesmírnych objektov. Webbov ďalekohľad sa k pozorovaniu vesmíru pridal pred niekoľkými rokmi. Má síce užšie zorné pole, no dokáže mimoriadne detailne pozorovať objekty staré takmer ako samotný vesmír, ktorý vznikol pri veľkom tresku.
Tieto tri observatóriá budú spolupracovať s kozmickou sondou Euclid Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a observatóriom Vera C. Rubin v Čile. Spoločne sa pokúsia odhaliť niektoré z najväčších tajomstiev kozmu.
Úlohou Romanovej teleskopu bude pomôcť objasniť fungovanie temnej hmoty a energie, ktoré tvoria väčšinu vesmíru, no stále zostávajú neviditeľné. Katalóg galaxií vytvorený ďalekohľadom pomôže vedcom zistiť, ako rýchlo sa vesmír vplyvom týchto záhadných, nepozorovateľných síl rozpína.
Okrem infračervenej kamery so širokým zorným poľom, ktorá má rovnakú citlivosť ako Hubblov teleskop, no je 1000-krát rýchlejšia, je Romanovej vybavený aj prístrojom na blokovanie svetla hviezd. Tento experimentálny koronograf, ktorý vytvára efekt podobný zatmeniu, mu umožní priamo zobrazovať aj veľmi slabo žiariace planéty obiehajúce okolo takto zakrytých hviezd.
Najnovší ďalekohľad je navrhnutý tak, aby ho bolo možné dopĺňať palivom. Ak bude počas nasledujúceho desaťročia k dispozícii robotická tankovacia loď, mohla by predĺžiť jeho životnosť.