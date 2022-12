Do vesmíru vyniesli európsku meteorologickú družicu novej generácie

Kourou 14. decembra (TASR) – Nová európska meteorologická družica Meteosat MTG-I1 pomôže lepšie odhaliť a predpovedať nepriaznivé počasie. V utorok večer ju z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane na obežnú dráhu vyniesla raketa Ariane 5, oznámila spoločnosť Arianespace. Informuje o tom TASR s odvolaním sa agentúru DPA a stanicu BBC.



Nový satelit poskytne vyššie rozlíšenie záberov, ktoré bude tiež aktualizovať častejšie ako jeho predchodcovia – každých desať namiesto 15 minút. Národné meteorologické služby tým budú mať k dispozícii viac údajov na lepšie predpovedanie počasia a vydávanie výstrah, najmä v prípade rýchlo sa meniacich poveternostných situácií.



MTG-I1 patrí do tretej generácie meteorologických satelitov Meteosat. Vyvinula ho Európska vesmírna agentúra (ESA) pre medzivládnu organizáciu Eumetsat, ktorá tieto družice prevádzkuje. Testovanie a nastavovanie na obežnej dráhe by malo trvať asi rok.



Zobrazovať bude atmosféru nad Európou, Blízkym východom a Afrikou. K technologickým inováciám patrí napríklad kamera na zaznamenávanie bleskov. Podľa BBC ide o najdôležitejší európsky satelit vypustený do vesmíru v roku 2022.



Systém novej generácie bude obsahovať tri súčinné družice. V roku 2026 by mali vypustiť druhý zobrazovací satelit schopný robiť snímky každých 2,5 minúty. Predtým, v roku 2024, je plánovaný štart spektroskopickej družice na záznam teploty a vlhkosti vzduchu.