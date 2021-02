Do Vietnamu dorazili prvé vakcíny od spoločnosti AstraZeneca

Hanoj 24. februára (TASR) - Na medzinárodné letisko Tan Son Nhat vo vietnamskom Hočiminovom Meste dorazilo v stredu ráno prvých 117.600 dávok vakcíny od spoločnosti AstraZeneca. Do konca februára by krajina mala prijať 204.000 dávok, oznámilo v stredu vietnamské ministerstvo zdravotníctva. Informovala o tom agentúra DPA.



V súvislosti s vakcínou nainštalovali tri mraziarenské jednotky v Hanoji, Hočiminovom Meste a Danangu, do každej z nich sa zmestia tri milióny dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19, informoval v pondelok miestny spravodajský server VnExpress. V marci začnú ako prvých v krajine očkovať zdravotníckych pracovníkov a najzraniteľnejších obyvateľov.



V roku 2021 chce Vietnam získať 60 miliónov vakcín, polovicu z nich by mala poskytnúť iniciatíva COVAX Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



Krajina vyvíja vlastnú vakcínu Nanocovax, ktorou, ako dúfa, začne očkovať v máji. Vietnamský zápas s koronavírusom je označovaný za úspešný príbeh, hoci momentálne krajina bojuje s ohniskami nákazy s 800 potvrdenými prípadmi v provinciách Hai Duong či Quang Ninh. Vietnamské ministerstvo zdravotníctva potvrdilo 2. februára v tejto súvislosti výskyt nákazlivejšieho britského variantu koronavírusu.



Doposiaľ Vietnam zaznamenal oficiálne 2403 potvrdených prípadov nákazy a 35 úmrtí.