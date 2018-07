Do vládnej budovy v irackom Kurdistane prenikli dvaja ozbrojenci

Dvaja ozbrojenci spustili približne o 07.45 h miestneho času paľbu na stráže pred vchodom do sídla guvernéra. Podarilo sa im vniknúť do budovy a v súčasnosti sa nachádzajú na treťom poschodí.

Bagdad 23. júla (TASR) - Neznámi ozbrojenci prenikli v piatok do vládneho komplexu v meste Arbíl v irackom Kurdistane po tom, čo spustili paľbu na stráže pred vchodom do budovy. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník Jerusalem Post.



"Dvaja ozbrojenci spustili približne o 07.45 h miestneho času paľbu na stráže pred vchodom do sídla guvernéra. Podarilo sa im vniknúť do budovy a v súčasnosti sa nachádzajú na treťom poschodí," uviedol viceguvernér Táhir Abdulláh.



"Bezpečnostné sily budovu obkľúčili a obsadili jej prízemie," dodal Abdulláh.