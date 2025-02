DO VLAKU UŽ NENASTÚPILI: V tlačenici na stanici zomrelo 15 pútnikov

Naí Dillí 15. februára (TASR) — Najmenej 15 ľudí prišlo v sobotu o život v tlačenici na železničnej stanici v indickom hlavnom meste Naí Dillí, ku ktorej došlo pri odchode vlakov na kumbhamélu, jedno z najväčších náboženských zhromaždení na svete. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AFP a AP.



Zástupkyňa riaditeľa nemocnice Lok Najak v Naí Dillí pre AFP uviedla, že väčšina obetí sa zrejme udusila.



Medzi obeťami je podľa televízie NDTV desať žien a tri deti.



Sústrasť rodinám obetí vyslovil prostredníctvom platformy X indický premiér Naréndra Módí. Zraneným zaželal rýchle uzdravenie.



Organizátori očakávajú, že do severoindického mesta Prajágrádž sa do vôd posvätnej rieky Ganga príde tento rok okúpať 400 miliónov hinduistických veriacich. Hunduisti veria, že týmto rituálom zo seba zmyjú svoje hriechy a okrem duchovnej očisty sa im podarí oslobodiť sa aj od večného kolobehu zrodenia, úmrtia a znovuzrodenia.



Kumbhaméla sa tentoraz koná v Prajágrádži v štáte Uttarpradéš od 13. januára do 26. februára.



Už koncom januára zomrelo najmenej 30 ľudí v tlačenici priamo na brehu Gangy.



Najhoršia tragédia sa na tejto púti stala vo februári 1954, keď v jediný deň bolo ušliapaných alebo sa utopilo viac ako 400 ľudí.