< sekcia Zahraničie
Do vojenskej služby v Iráne sa údajne prihlásilo vyše 14 miliónov ľudí
Štátne médiá a kampane prostredníctvom textových správ obyvateľov vyzývajú, aby sa dobrovoľne prihlásili do boja.
Autor TASR
Teherán 7. apríla (TASR) – Do dobrovoľnej vojenskej služby sa v Iráne prihlásilo približne 14,4 milióna ľudí, tvrdí predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. Údaj, ktorý sa v súčasnosti nedá nezávisle overiť, zverejnil v utorok na sociálnej sieti. Akcia má názov „Obetovať život“. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Dobrovoľníci by podľa štátnej televízie IRIB mali byť nasadení popri Revolučných gardách a armáde v prípade pozemnej invázie USA a Izraela, uviedla agentúra AP. Plánované sú aj ľudské reťaze na ochranu možných cieľov útokov.
V Iráne žije približne 90 miliónov ľudí. Štátne médiá a kampane prostredníctvom textových správ obyvateľov vyzývajú, aby sa dobrovoľne prihlásili do boja. Vláda požiadala o prejavenie záujmu aj vyslúžených vojakov, zatiaľ čo dobrovoľnícke polovojenské jednotky Bašídž patriace pod Revolučné gardy začali do svojich radov prijímať aj deti staršie ako 12 rokov.
K registrovaným dobrovoľníkom patria aj prezident Masúd Pezeškiján, väčšina jeho ministrov a početní verejní činitelia, športovci či umelci, uviedla IRIB. Podľa jej správy je počet dobrovoľníkov vysoký, čo je najmä po ultimáte amerického prezidenta známkou národnej jednoty a obranyschopnosti.
Donald Trump žiada, aby Irán zrušil blokádu Hormuzského prielivu, dôležitého pre svetové dodávky energetických surovín. V opačnom prípade pohrozil od noci na stredu útokmi na mosty a elektrárne v islamskej republike.
