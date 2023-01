Do volebného štábu Petra Pavla prišla porazená kandidátka Nerudová

Praha 14. januára (TASR) – Do volebného štábu Petra Pavla prišla porazená kandidátka Danuše Nerudová s manželom. Pavlovi hneď pri príchode zagratulovala k postupu do druhého kola, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Na otázku, či v kampani pred druhým kolom spolu niekam vyrazia Pavel odpovedal, že možno spolu pôjdu na kávu. Obaja sa tomu potom zasmiali.



Nerudová na sociálnej sieti napísala, že v druhom kole pôjde o veľa. "Aby sme si udržali nádej na lepšiu budúcnosť, musíme prísť znova a postaviť sa lžiam a nenávisti," uviedla Nerudová.



Pavlovi podporu vyjadril aj Pavel Fischer a Marek Hilšer. Fischer avizoval, že do volebného štábu Pavla tiež večer dorazí. Podľa Petra Pavla spolu budú rokovať o forme politickej podpory.



Po sčítaní takmer všetkých hlasov získal Pavel zatiaľ 35,39 percenta hlasov a predbehol tak Babiša, ktorý je tesne za ním si ziskom 35,00 percenta hlasov.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)