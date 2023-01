Do volebného štábu už dorazil kandidát Petr Pavel

Praha 28. januára (TASR) - Do svojho volebného štábu dorazil krátko pred 14.00 h prezidentský kandidát Petr Pavel v sprievode manželky Evy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Teraz už je to v rukách ľudí," povedal Pavel pri príchode do pražského Fóra Karlín, kde sa jeho volebný štáb nachádza.



Krátko pred zatvorením volebných miestností bol už naplnený novinármi a Pavlovými podporovateľmi. Tí mu pri príchode aplaudovali. Podľa kandidátovho tímu by tu dnes malo byť asi tisíc ľudí.



Novou hlavou štátu sa v Česku stane buď vojenský generál vo výslužbe Petr Pavel, ktorý bol náčelníkom generálneho štábu Armády ČR a tiež predsedom Vojenského výboru NATO alebo expremiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš. Prieskumy verejnej mienky pred druhým kolom volieb favorizovali Pavla.