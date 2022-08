Do volieb na Aljaške postúpili kandidátky Murkowská a Tshibaková

Washignton 17. augusta (TASR) - Aljašská senátorka Lisa Murkowská a jej republikánska kolegyňa Kelly Tshibaková postúpili do novembrových parlamentných volieb v súboji o Senát amerického Kongresu, informovala v stredu agentúra AP.



V primárkach z utorka 16. augusta patrili medzi štyroch kandidátov, ktorí získali najviac hlasov.



Bývalý americký prezident Donald Trump vyslovil svoju podporu Thsibakovej. Na mítingu v Anchorage minulý mesiac Murkowskú osočil a nazval ju "mizernou senátorkou". Murkowská bola jednou zo siedmich republikánskych senátorov, ktorí vlani vo februári v hlasovaní podporili ústavnú žalobu (impeachment) voči Trumpovi.



Podľa systému schváleného voličmi, ktorý sa tento rok na Aljaške použil prvýkrát, postupujú do parlamentných volieb štyria kandidáti s najväčším počtom hlasov v primárkach bez ohľadu na stranícku príslušnosť. V parlamentných voľbách sa potom bude hlasovať podľa poradia, pripomína AP.



V novembri sa v USA konajú doplňujúce voľby do Kongresu, v ktorých sa budú republikáni snažiť opäť získať väčšinu. V 435-člennej Snemovni reprezentantov má v súčasnosti Demokratická strana súčasného prezidenta Joea Bidena prevahu. Američania si budú voliť aj 35 členov hornej komory Kongresu, Senátu.