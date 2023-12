Do vozidla Bidenovej ochranky vrazilo osobné auto

Wilmington 18. decembra (TASR) — Osobné auto v nedeľu večer narazilo do stojaceho SUV, ktoré bolo súčasťou kolóny áut sprevádzajúcich amerického prezidenta Joea Bidena. Nehoda sa stala neďaleko sídla jeho kampane vo Wilmingtone v štáte Delaware, informuje TASR na základe správ agentúry AFP a televízie Fox News.



Strieborný sedan narazil na križovatke do odstaveného vozidla Tajnej služby Spojených štátov (USSS), ktoré sa používa na uzavretie cestných komunikácií. Hlasný náraz vyľakal aj samotného Bidena, ktorý sa nachádzal vo vzdialenosti asi 40 metrov a mieril k svojmu opancierovanému SUV.



Bidenova ochranka prezidenta urýchlene posadila do čakajúceho vozidla, kde už bola jeho manželka Jill, a oboch odviezla do ich rezidencie.



Vodič sedanu sa po náraze pokúsil pokračovať v jazde do uzavretej križovatky, no agenti USSS s vytiahnutými zbraňami obkolesili vozidlo a dali vodičovi pokyn, aby zdvihol ruky.



"Prezident aj prvá dáma sú v poriadku," povedal predstaviteľ Bieleho domu reportérovi AFP, ktorý bol svedkom incidentu.



Bidenovci boli vo Wilmingtone na večere so zamestnancami svojej kampane. V čase nehody v oblasti husto pršalo.