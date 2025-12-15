< sekcia Zahraničie
Do vyšetrovania útoku v Austrálii sa zapája aj Francúzsko
Streľba na pláži Bondi si vyžiadala 16 obetí na životoch vrátane jedného z dvojice útočníkov, oznámili austrálske orgány.
Autor TASR
Paríž 15. decembra (TASR) - Francúzska Národná protiteroristická prokuratúra (PNAT) v pondelok oznámila, že začala vyšetrovanie v súvislosti s násilnou smrťou 27-ročného francúzskeho počítačového inžiniera Dana Elkayama, ktorý prišiel o život v nedeľu pri teroristickom útoku na pláži Bondi v austrálskom meste Sydney. Na svojom webe o tom informoval denník Le Monde, píše TASR.
Hlavným cieľom tohto vyšetrovania je umožniť obetiam a ich príbuzným, ktorí žijú vo Francúzsku, prístup k informáciám o stave vyšetrovania vedeného francúzskymi a austrálskymi justičnými orgánmi a zároveň poskytovať podporu, asistenciu alebo technickú expertízu austrálskym justičným orgánom.
Streľba na pláži Bondi si vyžiadala 16 obetí na životoch vrátane jedného z dvojice útočníkov, oznámili austrálske orgány. Podľa polície sú obete vo veku desať až 87 rokov. Jedna z obetí je slovenského pôvodu. V nemocnici zostáva 40 ľudí.
Streľba na pláži Bondi sa odohralo v nedeľu okolo 18.45 h miestneho času (8.45 h SEČ), keď dvaja strelci zaútočili na ľudí oslavujúcich židovský sviatok chanuka.
Útočníkmi boli 50-ročný Sajid Akram a jeho 24-ročný syn Naveed. Kým otca polícia smrteľne postrelila, mladší bol vážne zranený a je hospitalizovaný v kritickom stave.
Podľa prvých zistení vyšetrovateľov mali páchatelia útoku väzby na džihádistickú organizáciu Islamský štát (IS).
Mladší z útočníkov Naveed Akram je podozrivý z väzieb na člena IS, ktorý bol zadržaný v júli 2019 a odsúdený za plánovanie teroristického útoku v Austrálii. Austrálski vyšetrovatelia síce nepredpokladajú, že by boli do útoku zapojené aj iné, domnievajú sa, že obaja ozbrojenci prisahali vernosť IS, uviedla verejnoprávna televízia ABC.
