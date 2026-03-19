Štvrtok 19. marec 2026
Do vzdušného priestoru Estónska nakrátko vstúpila ruská stíhačka

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Estónska armáda potvrdila, že 18. marca do vzdušného priestoru krajiny vstúpilo stíhacie lietadlo Suchoj Su-30 na približne jednu minútu bez povolenia.

Autor TASR
Tallinn 19. marca (TASR) - Vzdušný priestor Estónska narušilo ruské stíhacie lietadlo, oznámili vo štvrtok tamojšie orgány. K incidentu došlo v stredu v blízkosti ostrova Vaindloo vo Fínskom zálive. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA a webu estónskeho ministerstva zahraničných vecí.

„Misia NATO na ochranu vzdušného priestoru v Pobaltí pôsobí v Estónsku od roku 2004 a opäť sme sa presvedčili, že táto misia funguje dobre a v súlade s predpismi,“ uviedol estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna. „Na narušenie reagovala jednotka talianskych vzdušných síl a k žiadnemu ohrozeniu bezpečnosti Estónska nedošlo,“ potvrdil minister.

Tsahkna dodal, že si predvolali chargé d’affaires z ruského veľvyslanectva, ktorému odovzdal nótu týkajúcu sa tohto incidentu.

Rezort diplomacie tvrdí, že išlo o prvé narušenie estónskeho vzdušného priestoru lietadlom Ruskej federácie v tomto roku.
