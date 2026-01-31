< sekcia Zahraničie
Do vzdušného priestoru Poľska vstúpili zrejme balóny z Bieloruska
Poľská pohraničná stráž uviedla, že zaznamenané objekty boli pravdepodobne balóny používané na pašovanie.
Autor TASR
Varšava 31. januára (TASR) - Poľsko dočasne obmedzilo civilnú leteckú dopravu nad Podleským vojvodstvom v severovýchodnej časti krajiny po tom, ako vo svojom vzdušnom priestore zo smeru z Bieloruska zaznamenalo objekty podobné balónom. V sobotu o tom informovalo operačné velenie poľských ozbrojených síl DORSZ. TASR správu prevzala z agentúry PAP.
Incident, ku ktorému došlo v noci z 30. na 31. januára, je ďalším z radu hybridných incidentov zaznamenaných v severovýchodnej časti Poľska, uviedlo DORSZ v sobotu ráno v príspevku na platforme X.
Poľské orgány zaviedli v reakcii na incident v Podleskom vojvodstve, ktoré hraničí s Bieloruskom, dočasné obmedzenia civilného letectva. DORSZ potvrdilo, že tento krok prijali ako preventívne opatrenie, „aby bola zaistená bezpečnosť“.
„Žiadnu hrozbu pre bezpečnosť vzdušného priestoru Poľskej republiky sme nezaznamenali,“ uzavrelo DORSZ.
Poľská pohraničná stráž uviedla, že zaznamenané objekty boli pravdepodobne balóny používané na pašovanie. „Na zistení okolností incidentu pracujeme,“ potvrdila.
K podobnému narušeniu poľského vzdušného priestoru došlo aj v stredu. Pohraničná stráž vtedy uviedla, že na základe analýzy išlo tiež o balóny. Agentúra DPA uvádza, že tieto balóny sa zvyčajne používajú na nelegálne pašovanie cigariet z Bieloruska.
DPA dodáva, že Poľsko už roky čelí napätým vzťahom s Bieloruskom, ktoré je kľúčovým spojencom Moskvy. Podobné incidenty s balónmi boli hlásené aj v susednej Litve, kde platí od decembra výnimočný stav, ktorý umožňuje civilným orgánom a armáde rýchlejšie reagovať na takéto narušenia vzdušného priestoru.
