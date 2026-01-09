< sekcia Zahraničie
Do Washingtonu podľa Trumpa príde Machadová, plánuje s ňou stretnutie
Laureátka Nobelovej ceny za mier ešte v pondelok vyhlásila, že sa čo najskôr plánuje vrátiť do Venezuely.
Autor TASR
Washington 9. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v noci na piatok oznámil, že sa na budúci týždeň vo Washingtone stretne s líderkou venezuelskej opozície Maríou Corinou Machadovou. Považoval by vraj za veľkú česť, keby by mu Machadová počas tejto návštevy odovzdala svoju Nobelovu cenu za mier, ako sľúbila. Informovala o tom agentúra AFP a denník The Guardian, píše TASR.
„Dozvedel som sa, že príde niekedy budúci týždeň. Teším sa, že ju budem môcť pozdraviť,“ povedal Trump v rozhovore pre stanicu Fox News o Machadovej, ktorú označil za veľmi milú osobu.
Laureátka Nobelovej ceny za mier ešte v pondelok vyhlásila, že sa čo najskôr plánuje vrátiť do Venezuely. Z vlasti vycestovala ešte v decembri, aby si v Nórsku prebrala cenu, a odvtedy sa nevrátila. S Trumpom podľa svojich slov naposledy hovorila 10. októbra 2025, v deň slávnostného odovzdávanie ceny. Tú napokon v Machadovej mene prevzala v Osle jej dcéra Ana Corina Sosa Machadová.
Trump sa už niekoľkokrát posťažoval, že Nobelovu cenu za mier nedostal on. Napríklad v stredu skritizoval Nórsko - členský štát NATO - za to, že sa mu „nerozumne“ rozhodlo cenu neudeliť. Machadová v pondelkovom rozhovore pre Fox News uviedla, že by sa o cenu s Trumpom rada podelila. Nórsky Nobelov výbor však pripomenul, že odovzdanie alebo prevedenie ceny na inú osobu nie je možné.
Líderka venezuelskej opozície už predtým privítala vojenský zásah Spojených štátov vo Venezuele, ktorý viedol k zadržaniu prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky. Operáciu označila za „obrovský krok pre ľudstvo, pre slobodu a ľudskú dôstojnosť“. Trump v sobotu po zásahu vyhlásil, že s Machadovou neplánuje spolupracovať, pretože vo Venezuele podľa neho „nemá podporu ani rešpekt“.
Vo Venezuele sa medzitým dočasnou prezidentkou doterajšia viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od ktorej Washington vyžaduje, aby sa riadila pokynmi Trumpovej administratívy.
