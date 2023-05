Do Westminsterského opátstva prichádzajú prví známi hostia

Londýn 6. mája (TASR) - Do Westminsterského opátstva, kde v sobotu korunujú britského kráľa Karola III., postupne prichádzajú hostia, pričom sa už objavili aj prvé známe tváre. TASR o tom informuje podľa správ televízii Sky New a BBC.



Desiatky ľudí v oblekoch, vojenských uniformách, elegantných šatách, róbach či náboženských odevoch a kiltoch postupne prichádzajú na korunováciu. Televízia BBC podľa oblečenia prichádzajúcich usudzuje, že na korunováciu nebol stanovený jednotný dress code.



Ako prví začali prichádzať dobrovoľníci a predstavitelia rôznych charitatívnych organizácií. Neskôr sa však začali objavovať aj verejnosti známejšie tváre - medzi nimi napríklad americká speváčka Katy Perry, ktorá vystúpi v nedeľu aj na korunovačnom koncerte, či líder britských opozičných labouristov Keir Starmer.



Podľa Sky News sa očakáva, že viacerí členovia kráľovskej rodiny dorazia k Westminsterskému opátstvu okolo 10.40 h miestneho času (11.40 SELČ).



Kráľ Karol s manželkou Kamilou vyrazia v sprievode z Buckinghamského paláca o 10.20 h miestneho času (11.20 SELČ) a do Westminsterského opátstva dorazia približne o 10.53 h (11.53 SELČ), uvádza Sky News.



Korunovačný obrad vo Westminsterskom opátstve povedie anglikánsky canterburský arcibiskup Justin Welby a potrvá približne dve hodiny. Kráľa by mali podľa britských médií mali korunovať o 12.00 h miestneho času (13.00 SELČ).



Po skončení cirkevného obradu sa kráľ s kráľovnou vydajú vo väčšom sprievode späť do Buckinghamského paláca a na záver spolu s ďalšími členmi kráľovskej rodiny pozdravia z balkóna Buckinghamského paláca verejnosť na bulvári The Mall.