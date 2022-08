Do zahraničia na liečbu previezli asi 2000 Ukrajincov vrátane detí

Kyjev 8. augusta (TASR) - Približne dvetisíc Ukrajincov od začiatku invázie Ruska vo februári previezli do zahraničia na liečbu. V pondelok o tom informovalo ministerstvo zdravotníctva v Kyjeve, na ktoré sa odvolal portál britskej stanice Sky News.



Mimo Ukrajiny odcestovalo už asi 500 detí s rakovinou a pokračujú v liečbe na rôznych miestach Európy, v USA a Kanade. "Ministerstvo zdravotníctva spolu s partnermi zaistilo od prvých dní vojny lekársku evakuáciu obetí do zahraničia, kde sa liečia alebo podstupujú rehabilitáciu," dodalo ukrajinské ministerstvo.



"Vďaka spolupráci s Európskou komisiou a s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), poľskej vlády a mnohých medzinárodných partnerov bolo možné špecializovaným lekárskym transportom evakuovať celkovo 1400 Ukrajincov z rôznych ukrajinských miest na kliniky v zahraničí," uvádza ministerstvo.



"Okrem toho vyše 500 detí s rakovinou pokračuje v liečbe v Európe, v USA a Kanade, a to vďaka zorganizovaniu 15 ´lekárskych konvojov´ z Ukrajiny," dodal podľa Sky News Kyjev.