Do Záporožia dorazila kolóna autobusov vezúcich obyvateľov Mariupola

Záporožie 2. apríla (TASR) - Do ukrajinského mesta Záporožie dorazila v piatok kolóna autobusov vezúcich evakuovaných obyvateľov z obliehaného prístavného mesta Mariupol. Informoval o tom priamo z miesta spravodajca agentúry AFP.



Autobusy viezli ľudí, ktorým sa predtým podarilo utiecť z Mariupola do Ruskom okupovaného mesta Berďansk. Odtiaľ boli autobusmi prevezení do Záporožia ležiaceho vyše 200 kilometrov severozápadne od Mariupola. Uviedli to samotní evakuovaní aj tamojší predstavitelia.



Ukrajinská vicepremiérka a ministerka pre reintegráciu dočasne okupovaných území Iryna Vereščuková prostredníctvom aplikácie Telegram zverejnila počas piatka videozáznam, v ktorom potvrdila, že evakuácie prebiehajú úspešne.



"Vedzte a verte: sme s vami," prihovorila sa obyvateľom Mariupola. "Dnes, keď nahrávame toto video, sú autobusy už na ceste a vezú obyvateľov Mariupola do bezpečia; 42 autobusov," povedala.



AFP uvádza, že jej spravodajca neskôr v Záporoží narátal približne 30 z týchto autobusov s obyvateľmi z Mariupola.



"Vieme, ako veľmi chcete byť zachránení. Budeme sa každý deň snažiť a pokúšať uspieť v tom, aby ste dostali šancu na odchod z tohto mesta a čo je najdôležitejšie, aj (šancu) na to žiť pokojný život," uviedla tiež Vereščuková v zmienenom zázname.