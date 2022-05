Do Záporožia dorazili civilisti evakuovaní z Azovstaľu a Mariupola

Kyjev/Záporožie 9. mája (TASR) — Osem autobusov so 174 civilistami vrátane posledných 40 ľudí evakuovaných z oceliarní Azovstaľ v prístavom meste Mariupol dorazilo v nedeľu večer do Ukrajinou kontrolovaného Záporožia. Informoval o tom reportér agentúry AFP.



Úspešnú evakuáciu potvrdila aj mariupolská mestská rada.



Konvoju autobusov trvala cesta dlhá niečo vyše 200 kilometrov dva dni, pretože ho niekoľko hodín zdržiavali na ruských kontrolných stanovištiach, kde hladných a unavených civilistov vypočúvali, napísal v reportáži denník The Guardian.



"S úľavou potvrdzujem, že sa nám dnes (v nedeľu) podarilo dostať do bezpečia z pekla Mariupola ďalších 174 ľudí," napísala na Twitteri Osnat Lubraniová, humanitárna koordinátorka OSN na Ukrajine. "Naša práca ešte nie je dokončená. Nezabúdame na tých, ktorí tam zostali," dodala.



V podzemí areálu spustošených oceliarní sa ešte nachádzajú ukrajinskí vojaci, obkľúčení ruskými jednotkami, ktorí sa však odmietajú vzdať.



Oceliarne Azovstaľ sú poslednou baštou ukrajinského odporu v Mariupole. Desiatky civilistov tam boli uväznené niekoľko týždňov s malým množstvom jedla, vody alebo liekov.



Ich evakuácia, ktorú sprostredkovali Organizácia Spojených národov a Medzinárodný výbor Červeného kríža, sa začala minulý víkend, no sťažili ju obnovené boje.



Lubraniová uviedla, že za uplynulých desať dní sa podarilo evakuovať z Mariupola viac ako 600 ľudí, no množstvo ďalších ľudí sa nedostalo do konvojov.