Do Záporožia dorazili civilisti evakuovaní z Mariupola

Kyjev 15. mája (TASR) - Kolóna stoviek osobných áut a dodávok, v ktorej sa nachádzali utečenci zo zničeného ukrajinského mesta Mariupol, v noci na nedeľu bezpečne dorazila do Záporožia. Informovala o tom agentúra Reuters.



Civilisti opustili Mariupol na vlastnú päsť a vydali sa do Berďanska, ležiaceho asi 80 kilometrov na západ. Odtiaľ boli prevezení do 200 kilometrov vzdialeného v Záporožia, ktoré je pod kontrolou ukrajinskej armády.



Poradca starostu Mariupola uviedol, že v konvoji bolo 500 - 1000 vozidiel. Išlo tak o najväčšiu evakuačnú operáciu v tomto meste na pobreží Azovského mora od 24. februára, keď sa začala invázia Ruska na Ukrajinu.