Do zničenej katedrály v Christchurchu po prvýkrát vstúpili ľudia

Christchurch 17. augusta (TASR) - Do katedrály v novozélandskom meste Christchurch, ktorú v roku 2011 zničilo zemetrasenie, vstúpili po viac ako desaťročí prví ľudia. Išlo o reštaurátorov, ktorých úlohou bolo posúdiť štrukturálne zmeny interiéru chrámu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Anglikánsku katedrálu, ktorá bola vysvätená v roku 1881, pred 11 rokmi ťažko poškodilo zemetrasenie s magnitúdou 6,3. Táto katastrofa si zároveň vyžiadala 185 životov.



Od zemetrasenia až do utorka, keď do katedrály vošli prví ľudia, mohli do jej interiéru vstúpiť len diaľkovo ovládaný robotický pes Spot, drony a diaľkovo ovládaný bager.



"S tým, čo sme videli v katedrále, sme veľmi spokojní," uviedol riaditeľ projektu obnovy katedrály Keith Paterson.



Podľa stavbyvedúceho Garyho Davidsona, ktorý reštaurátorov sprevádzal, strávili muži hodnotením stĺpov v interiéri chrámu približne desať minút. Toto posúdenie bolo potrebné vykonať pred plánovanou stabilizáciou stĺpov v chrámovej hlavnej lodi. Niektoré stĺpy však boli v lepšom stave, než sa pôvodne predpokladalo, píše AFP.



Davidson dodal, že stabilizačné práce na katedrále sú na 90 percent dokončené. Až po náležitom zaistení – aby bola budova úplne bezpečná – je totiž možné pristúpiť k jej samotnej rekonštrukcii.



Katedrála v Christchurchi by mala byť podľa plánu dokončená v roku 2027.