Do zóny Južnej Kórey vstúpili ruské a čínske vojenské lietadlá
Autor TASR
Soul 9. decembra (TASR) - Do identifikačnej zóny protivzdušnej obrany Južnej Kórey (KADIZ) v utorok nakrátko vstúpilo sedem ruských a dve čínske vojenské lietadlá, potvrdila juhokórejská armáda. Podľa armádneho Zboru náčelníkov štábov (JCS) lietadlá vzdušný priestor Južnej Kórey neporušili, informuje TASR na základe agentúry Jonhap.
Lietadlá vstúpili do zóny KADIZ okolo 10.00 h miestneho času (2.00 h SEČ). Armáda Južnej Kórey v reakcii na to vyslala svoje stíhačky, uviedol JCS.
Podľa JCS lietadlá zaznamenali ešte predtým, ako vstúpili do zóny KADIZ. Nachádzali sa nad vodami východne a južne od krajiny a zónu následne opustili asi po hodine.
Žiadne ďalšie podrobnosti neboli bezprostredne známe.
