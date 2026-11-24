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Do zóny protivzdušnej obrany Južnej Kórey vleteli ruské lietadlá
Lietadlá sa po vstupe do zóny priblížili k ostrovu Ullung-do.
Autor TASR
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Soul 24. novembra (TASR) - Do identifikačnej zóny protivzdušnej obrany Južnej Kórey vstúpilo v utorok niekoľko ruských vojenských lietadiel, oznámila juhokórejská armáda. Incident sa odohral nad Japonským morom, ktoré je známe aj ako Východné more, medzi Kórejským polostrovom a Japonskom, informuje TASR na základe agentúr AP a AFP.
„Do identifikačnej zóny protivzdušnej obrany Južnej Kórey (KADIZ) nad Východným morom vstúpilo niekoľko ruských vojenských lietadiel, nie severokórejských,“ uviedla agentúra Jonhap s odvolaním sa na armádu.
Armáda tak upravila predchádzajúce vyhlásenie ministerstva vnútra a bezpečnosti a miestnej provinčnej vlády, ktoré informovali, že vzdušný priestor Južnej Kórey narušili cudzie lietadlá, pravdepodobne ruské alebo severokórejské.
Lietadlá sa po vstupe do zóny priblížili k ostrovu Ullung-do. Ministerstvo vnútra a bezpečnosti nariadilo jeho obyvateľom okolo 7.52 h miestneho času (pondelok 23.52 h SEČ), aby sa ukryli v podzemí alebo vnútri budov. Nariadenie bolo zrušené o pár minút neskôr.
Z ostrova Ullung-do, ktorý má približne 9000 obyvateľov, neboli bezprostredne hlásené žiadne správy o nehodách ani závažných narušeniach.
Juhokórejská armáda neskôr objasnila, že ruské lietadlá vzdušný priestor krajiny nenarušili. Úrady nateraz nezverejnili, koľko takýchto lietadiel zaznamenali ani o aké typy išlo.
„Do identifikačnej zóny protivzdušnej obrany Južnej Kórey (KADIZ) nad Východným morom vstúpilo niekoľko ruských vojenských lietadiel, nie severokórejských,“ uviedla agentúra Jonhap s odvolaním sa na armádu.
Armáda tak upravila predchádzajúce vyhlásenie ministerstva vnútra a bezpečnosti a miestnej provinčnej vlády, ktoré informovali, že vzdušný priestor Južnej Kórey narušili cudzie lietadlá, pravdepodobne ruské alebo severokórejské.
Lietadlá sa po vstupe do zóny priblížili k ostrovu Ullung-do. Ministerstvo vnútra a bezpečnosti nariadilo jeho obyvateľom okolo 7.52 h miestneho času (pondelok 23.52 h SEČ), aby sa ukryli v podzemí alebo vnútri budov. Nariadenie bolo zrušené o pár minút neskôr.
Z ostrova Ullung-do, ktorý má približne 9000 obyvateľov, neboli bezprostredne hlásené žiadne správy o nehodách ani závažných narušeniach.
Juhokórejská armáda neskôr objasnila, že ruské lietadlá vzdušný priestor krajiny nenarušili. Úrady nateraz nezverejnili, koľko takýchto lietadiel zaznamenali ani o aké typy išlo.