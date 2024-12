Do zoznamu UNESCO zapísali kovačické insitné umenie z Vojvodiny

Asunción/Bratislava 3. decembra (TASR) - "Kovačické insitné umenie je unikátnym odkazom slovenských krajanov v Srbsku, ktorí pred viac ako 250 rokmi prišli na Dolnú zem. Ich jedinečné videnie sveta presiahlo slovenské a srbské hranice, a dnes sa oficiálne stalo dedičstvom celého ľudstva," vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár pri príležitosti zápisu kovačického insitného umenia maliarov zo srbskej Vojvodiny na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



O tomto výnimočnom úspechu sa rozhodlo v utorok na 19. zasadnutí Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v paraguajskom hlavnom meste Asunción.



"Ide o významný krok nielen z hľadiska medzinárodného uznania dedičstva slovenskej menšiny v Srbsku, ale zápis je tiež podporou tvorby, starostlivosti a uchovávania nenahraditeľnej hodnoty insitného umenia," zdôraznil šéf slovenskej diplomacie a poďakoval srbskej strane za iniciatívu, ktorou Ministerstvo kultúry Srbskej republiky predložilo v roku 2023 návrh na zapísanie diela tejto národnostnej menšiny do reprezentatívneho zoznamu UNESCO.



"Slovenky a Slováci si tu dokázali udržať nielen svoj materinský jazyk, tradície, ale i slovenskú kultúru, umenie a nenapodobiteľnú kreativitu. Ďakujem všetkým, ktorí sa zaslúžili o zápis kovačického insitného umenia do zoznamu UNESCO. Tento úspech je oslavou silného priateľstva a nášho spoločného slovensko-srbského kultúrneho dedičstva," vyhlásil Blanár, ktorý ocenil aktivity a národné cítenie slovenskej krajanskej komunity aj počas svojich nedávnych oficiálnych návštev v Srbsku.



Kovačické naivné výtvarné umenie je charakteristické používaním olejových farieb, jasnými odtieňmi a zobrazovaním tradičnej kultúry - historických, spoločenských a morálnych hodnôt komunity. Výstižne zobrazuje vidiecke prostredie a každodenný život. Ten je v Srbsku od 17. storočia spojený tiež s pôsobením slovenskej menšiny, pričom aktuálne sa v Srbsku k slovenskej národnosti hlási viac ako 41.000 Sloveniek a Slovákov. Samotné mesto Kovačica bolo osídlené ešte v roku 1802.



Kovačické insitné umenie je ďalším zápisom so slovenským pôvodom do tohto svetového zoznamu. V Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO je už zastúpených deväť slovenských prvkov, a to fujara - hudobný nástroj a jeho hudba (2005, 2008), terchovská muzika (2013), gajdošská kultúra (2015), bábkarstvo na Slovensku a v Česku (2016), horehronský viachlasný spev (2017), modrotlač (2018), drotárstvo (2019), sokoliarstvo - živé dedičstvo ľudstva (2021) a tradície spojené s chovom koní plemena lipican (2022).