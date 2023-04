Do zoznamu zahraničných agentov v Rusku zaradili aj novinára Grozeva

Moskva 22. apríla (TASR) - Ruské ministerstvo spravodlivosti v piatok oznámilo, že do registra tzv. zahraničných agentov zaradilo aj známeho bulharského investigatívneho novinára Christa Grozeva.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá upozornila, že ide o výnimočnú situáciu, keďže Moskva označila za zahraničného agenta osobu, ktorá ani nie je ruským občanom. Podľa ruských zákonov však túto "nálepku" možno udeliť jednotlivcovi "bez ohľadu na jeho občianstvo".



Grozev bol na zoznam zaradený, lebo podľa ministerstva spravodlivosti "šíril, a to aj s využitím moderných informačných technológií, nepravdivé informácie o rozhodnutiach prijatých štátnymi orgánmi a o ich politike; podieľal sa na tvorbe materiálov zahraničných agentov pre neobmedzený počet osôb, ako aj na aktivitách zahraničnej mimovládnej organizácie, ktorej činnosť je na území Ruskej federácie uznaná za nežiaducu".



Grozev je popredným členom novinárskeho tímu investigatívnej webovej stránky Bellingcat, ktorá v Rusku tiež figuruje v zozname zahraničných agentov.



Pred časom Grozev zohral kľúčovú úlohu pri vyšetrovaní, ktoré Bellingcat viedol v záujme objasnenia okolností pokusu o otravu ruského opozičného politika Alexeja Navaľného.



AFP pripomenula, že okrem zaradenia Grozeva medzi zahraničných agentov v piatok mestský súd v Moskve nariadil i jeho vzatie do väzby. Súdny príkaz bol vydaný v neprítomnosti, lebo Grozev sa v súčasnosti v Rusku ani nenachádza.



Podľa ruských médií je Grozev podozrivý z nelegálneho prekročenia ruskej hranice, keď v roku 2021 pomohol ujsť z Ruska šéfredaktorovi denníka The Insider Romanovi Dobrochotovovi, ktorému vo vlasti hrozilo väzenie.



Koncom minulého roka ruské úrady zaradili Grozeva na zoznam hľadaných osôb a domáca bezpečnostná služba FSB ho okrem toho obvinila z napomáhania ukrajinskej rozviedke.



Po tom, ako Rusko vlani 24. februára rozpútalo vojnu proti Ukrajine, sa Grozev so svojím tímom začali intenzívne venovať tejto ofenzíve a podozreniam z vojnových zločinov pripisovaných ruským vojakom.



Ešte pred tým, ako Kremeľ vlani spustil svoju ofenzívu voči Ukrajine, Bellingcat vyšetroval zostrelenie lietadla na linke MH17, ku ktorému došlo v lete roku 2014 počas jeho letu nad východom Ukrajiny.



Bellingcat tvrdil, že za zostrelenie lietadla sú pravdepodobne zodpovední donbaskí militanti podporovaní Ruskom. Moskva však poprela akúkoľvek účasť na tomto čine, pri ktorom zahynulo všetkých 298 ľudí na palube.