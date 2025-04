Do zvolenia pápeža spravuje cirkev s obmedzeniami kolégium kardinálov

Vatikán 26. apríla (TASR) - Orgánom zodpovedným za prípravu voľby nového pápeža je kolégium kardinálov. Voľba sa musí začať najskôr 15 dní a najneskôr 20 dní po úmrtí rímskeho biskupa. Kolégiu je zároveň zverená správa cirkvi v dobe neobsadeného apoštolského stolca, označovanej termínom sedisvakancia, no právomoc má obmedzenú iba na réžiu bežných či naliehavých záležitostí. TASR podľa informácií z webovej stránky Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS) prináša prehľad procesov prebiehajúcich bezprostredne pred voľbou novej hlavy katolíckej cirkvi a po nej.



Voľbe predchádza slávnostná predpoludňajšia votívna omša Pro Eligendo Papa, na ktorej sa zúčastnia kardináli-volitelia. Po nej sa v sprievode vydajú do Sixtínskej kaplnky Apoštolského paláca vo Vatikáne, kde sa začne konkláve.



Každý kardinál-voliteľ zloží prísahu, ktorou sa okrem iného zaväzuje zachovávať úplnú mlčanlivosť o všetkom, čo súvisí s voľbou pápeža, a nepodporovať nijaké pokusy o vonkajšie zásahy do voľby.



Volebné rokovania sa konajú výhradne v Sixtínskej kaplnke, ako to nariadil ešte Ján Pavol II. Zámerom je chrániť voľbu pápeža pred vonkajšími vplyvmi a zaistiť nezávislosť úsudku každého kardinála-voliteľa pred tlakmi. V minulosti zodpovední kardináli a osoby nesmeli po celú dobu volebného procesu opustiť Sixtínsku kaplnku, dnes sú ubytovaní v Dome svätej Marty.



Hlasovanie je tajné. Aktívne i pasívne volebné právo majú len kardináli mladší ako 80 rokov. Teraz ich je 135, z nich 108 vymenoval zosnulý pápež František. Celkovo 53 ich je z Európy, 20 zo Severnej Ameriky, 17 z Južnej Ameriky, 18 z Afriky, 23 z Ázie a štyria z Oceánie, priblížila agentúra AFP. Na najbližšej voľbe sa ich zúčastní 133 - neprítomnosť zo zdravotných dôvodov avizoval 79-ročný Antonio Caizares Llovera zo Španielska a rovnako starý Vinko Puljić z Bosny a Hercegoviny.



Pôvodne bolo stanovené, že v prípade neúspešnej voľby mohlo hlasovanie pokračovať aj po 33. alebo 34. kole. V súčasnosti ale platí pravidlo, že k platnej voľbe pápeža je vždy potrebná kvalifikovaná dvojtretinová väčšina prítomných kardinálov-voliteľov, uviedla TK KBS. V dôsledku neprítomnosti dvoch kardinálov sa potrebná dvojtretinová väčšina na zvolenie nového pápeža v nadchádzajúcej voľbe znížila z 90 na 89 hlasov.



Pokiaľ nie je dohoda na kandidátovi ani po troch dňoch bezvýsledného hlasovania, je povolená jednodňová prestávka na modlitbu, voľnú diskusiu medzi kardinálmi-voliteľmi a krátke duchovné povzbudenie kardinála-protodiakona.



Potom hlasovanie pokračuje, ale ak ani po ďalších siedmich hlasovaniach nikoho nezvolia, nasleduje dlhšia prestávka. Tento proces sa opakuje po rovnakom počte neúspešných hlasovaní. V tomto okamihu sa pápežský komorník (camerlengo), v súčasnosti kardinál Kevin Farrell, poradí s ostatnými kardinálmi o ďalšom postupe.



Akonáhle je voľba úspešná, dekan kolégia v mene všetkých kardinálov-voliteľov požiada zvoleného kandidáta, či súhlasí s prevzatím úradu, nasledujúcimi slovami: „Súhlasíš so svojím kánonickým zvolením za najvyššieho veľkňaza?“ V prípade kladnej odpovede sa ďalej opýta: „Aké meno si praješ používať?“



Notár následne spíše listinu o prijatí voľby a zapíše zvolené meno. Od tejto chvíle získava zvolený kandidát plnú a najvyššiu autoritu nad katolíckou cirkvou, čím sa konkláve považuje za ukončené.



Kardinál-protodiakon potom oznámi veriacim voľbu a meno nového pápeža slávnou vetou: „Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!“ uzatvorila TK KBS.