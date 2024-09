Do zvonice Notre Dame v Paríži sa vracia osem zvonov

Paríž 16. septembra (AFP) - Do katedrály Notre Dame v Paríži sa vrátilo osem zvonov v rámci prípravy na slávnostné otvorenie 7. decembra - päť rokov po ničivom požiari. TASR informuje podľa agentúr AFP a Vatican News.



"Tieto zvony sú hlasom katedrály, zvonia každý deň," povedal Philippe Jost, výkonný riaditeľ vládnej agentúry Obnova Notre Dame. Príchod zvonov "nám umožňuje pozerať sa dopredu na znovuzrodenie Notre Dame", dodal.



Katedrála bude pri znovuotvorení 7. decembra celkom iná než bola 14. apríla 2019, teda deň pred požiarom, povedal parížsky arcibiskup Laurent Ulrich pre Vatican News.



"Často som hovoril ľuďom, ktorí si želali: 'Vráťte nám katedrálu, ako sme ju poznali', že to nebudem môcť. Nemohol som, pretože nabrala farby, ktoré doteraz nemala," poznamenal Ulrich.



"Neuspokojte sa s tým, že uvidíte nádherné kamene," dodal. "Nezabúdajte, že toto je dar od Boha a dar pre Boha. Nezabúdajte, že ľudia pokorne urobili to, o čo ich Boh žiadal, aby prejavili katolícku vieru. ... Sme jednoducho vďační," povedal veriacim.



Tímy opravujúce katedrálu po požiari odstránili zvony zo severnej veže vlani v júli. Potom boli očistené od zvyškov olova v zlievárni Cornille Havard v severofrancúzskej Normandii.



Rektor Notre Dame Olivier Ribadeau Dumas zvony po vystavení v priestoroch katedrály požehnal. Sú pomenované podľa svätých a významných osobností z histórie katedrály. Na svoje miesto vo zvonici ich zavesia v "najbližších dvoch alebo troch týždňoch", povedal Jost.



Najväčší z nich, Gabriel, váži 4162 kg, najmenší, Jean-Marie, 782 kilogramov. Notre Dame má celkovo 10 zvonov, v južnej veži visia ešte Marie (6023 kg) a vyše 13 tonový Emanuel, ktorý zvonieva pri veľkých cirkevných sviatkoch.



Opätovné otvorenie katedrály potrvá tri dni. Francúzsky štát ako oficiálny vlastník odovzdá katedrálu katolíckej cirkvi v rámci bohoslužby počas oficiálneho otvorenia. Posviacka oltára je naplánovaná na nedeľu 8. decembra počas prvej omše v obnovenej katedrále.



Návštevníkom bude potom prístupná na základe online rezervácie, ktorá bude zadarmo. Cieľom je odstrániť dlhé rady, v ktorých sa čakalo v období pred požiarom, pričom ročne to bolo asi 10 miliónov ľudí. Hromadné návštevy plánuje arcidiecéza spustiť až na jar budúceho roka.