Dobrevová po zvolení za predsedníčku: Zostávam ľavicovou političkou

Budapešť 3. júna (TASR) - V parlamentných voľbách v roku 2026 by nemal ani jeden ľavicový volič „zostať doma“. Vyhlásila to v utorok nová predsedníčka maďarskej opozičnej strany Demokratická koalícia (DK) Klára Dobrevová, ktorá zdôraznila, že stále zostáva ľavicovou političkou. S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„Nie som politik, ktorý sa zmenil z liberála na konzervatívca alebo naopak. Bola som, som a zostanem ľavičiarkou,“ podčiarkla Dobrevová, ktorá ako jediná kandidátka na post predsedu strany získala koncom mája v online hlasovaní dôveru členov DK.



Bývalý predseda vlády a predseda DK Ferenc Gyurcsány 8. mája odstúpil zo všetkých verejných funkcií, odišiel do dôchodku a jeho manželka Dobrevová oznámila, že sa rozvádzajú.



„Budem hlasom ľudí, ktorých v posledných rokoch nikto nepočul,“ povedala nová predsedníčka DK na svojej prvej tlačovej konferencii v tejto funkcii. Ako dodala, chystá sa pomôcť voličom v „konkrétnych prípadoch“, pričom ako príklad uviedla nepriaznivé zaobchádzanie bánk so zákazníkmi. Do iniciatívy, ktorá bola spustená pod názvom „Klára je váš hlas“, zapojila DK svoj tím právnikov a 106 poslaneckých kandidátov.



V súčasnosti má DK zhruba 15.000 členov, pričom aj po odchode Gyurcsánya ich počet stúpa. V septembri 2023 podpredseda DK Csaba Molnár uviedol, že strana má vyše 17.000 členov, píše server.



Podľa prieskumov verejnej mienky sa popularita DK pohybuje aktuálne okolo piatich percent, teda na hranici vstupu do 199-členného Národného zhromaždenia.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)